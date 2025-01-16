罐裝咖啡竟含蟑螂成份　美國FDA：不超6%即可

咖啡是風靡世界的飲料，據統計，僅美國人1年就要喝掉1460億杯咖啡。然而，有報道指出，如果喝的不是現磨咖啡而是罐裝咖啡，恐怕會不知不覺連蟑螂也喝下肚。

FDA規定：允許咖啡中有動物排泄物作為「額外的調味」

據美國美食餐飲月刊《Food & Wine》近日報道，美國昆蟲學家、生物學教授埃姆倫（Douglas Emlen）曾調查發現，罐裝咖啡所使用的大量庫存咖啡豆往往藏著蟑螂及其蟲卵，在被工廠機器一起磨成粉後變成罐裝咖啡飲料的一部分，而罐裝咖啡在美國咖啡市場的比例高達75%。

報道稱，食品遭昆蟲污染的情況其實很常見，以至於美國FDA對此規定了可接受程度，其中咖啡粉含蟲量的可接受比例為4%到6%。

報道引述FDA的《食品缺陷水平手冊》指，食品中允許存在某些「活的或死的昆蟲生命週期階段」（例如番茄產品中的蒼蠅卵和蛆），包括牠們的存在證據（如排泄物、蛻皮、食物殘渣、尿液等）。

此外，據CNN引述FDA規定指，允許每磅咖啡中有平均10毫克的「動物排泄物」作為一種「額外的調味」。