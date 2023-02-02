罕有事件｜駱駝被打反擊咬死俄男　最終被槍殺(有片)

任何動物遇上襲擊都有機會作出反擊，即使外表看上去有多可愛。俄羅斯西伯利亞鄂木斯克白Beryozka一個狩獵營地，日前發生一宗駱駝殺人事件。CCTV拍下一隻駱駝無端被1名男子攻擊後憤怒反擊，將男子咬成重傷，結果男子重傷不治，那隻駱駝亦被槍殺。





綜合報道，事件發生在當地一個假日狩獵營地裡，網上流傳的影片顯示，擔任保安的51歲俄羅斯男子看似醉酒，在-9度的天氣下，走到一隻原本相當平靜的雙峰駱駝旁，他先是猛扯駱駝的韁繩，接著打了駱駝的臉部幾拳。駱駝受到襲擊隨即發怒反擊，先咬著男子的手臂拖行地上，之後將他狠咬、狂甩及踐踏，直到一輛路經汽車駛至才停下。保安隨即被送往醫院搶救，惟已返魂乏術，事件中的駱駝最終被村民槍殺。

報道：動物不喜歡這種待遇 不過，警方及村民等均在看到CCTV影片後，才了解事件的來龍去脈。當地報道提及，動物不喜歡這種待遇」、「這名男子打了那動物後付出了生命的代價」。檢察官針對該起事件進行調查，試圖釐清駱駝是否是被合法暫時圈養在營地內。