罕有意外｜美國小型飛機撞高壓電塔　離地30米半天吊(有片)

美國馬里蘭州近日發生一宗罕有意外。一架小型飛機當地周六(27日)傍晚，於華盛頓特區以北約48公里，撞到一座高壓電塔，機頭直接卡在電塔上，電纜就在飛機四周，相當驚險，最終機上1名機師及1名乘客被困近7小時後平安獲救。受事件影響，有8.5萬至9萬戶居民停電，部分道路被關閉。

綜合報道，周六下午約5時半，消防部門接報指，一架小型飛機撞到高壓電塔，消防及救護車隨即出動。當抵達現場時，發現一架小型飛機被卡在一座鋼塔上，離地大約 30 米高。當局一直未有透露傷亡報告，只稱已與小型飛機上的人取得聯絡，警方將該地區道路被封鎖，開始救援行動。救援行動並不容易，首先要把線路接地，確認電塔沒有靜電或剩餘電力，再由美國聯邦航空管理局 (FAA)協助限制該區飛機飛行，救援人員才可行動。

飛機上 2 人均告受傷送院 救援人員以一台高度約50米的移動式吊車升至飛機高度，周日凌晨約0時25分，救出第1個人，約10分鐘後，將餘下1人救出。2人均獲救但身受重傷，送往醫院救治。直至凌晨約4時，將飛機由塔上移開並下降到地面。因事故暫時停電的大約12萬戶家庭於凌晨陸續恢復供電。