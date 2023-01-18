罕有海獅出現羽田機場岸邊　疑與同伴走失

一艘釣魚船今早在羽田機場跑道的岸邊，發現了這頭海獅。船主表示，海獅的精神似乎不錯，而且即使漁船駛近也沒有嚇走海獅，似乎這頭海獅並不怕飛機以及船的引擎噪音。船主又指，海獅在早上都在岸邊睡覺，傍晚在落水覓食。

日本東京灣在周日（15日）起，發現一頭海獅，今日（18日）這頭海獅再次在羽田機場的岸邊曬太陽。專家指這種海獅在東京灣出現是非常罕有，而且估計在過去4日出現都是同一個體，估計這頭海獅近日都在附近生活。

東京灣的海洋動物園鴨川海洋世界的飼養員表示，估計被拍到的是虎頭海獅，是一種在北太平洋生活的海獅，是海獅體型最大的一種，雄性的體重可達1噸，而雌性也有250公斤左右重。而成年的雄性，身長可達到3米。而今次目擊的大約身長僅2米。飼養員又表示，虎頭海獅通常都是群體行動，估計是與同伴走散，並隨着水流進入東京灣。

虎頭海獅一般在北太平洋生活，在每年10月至翌年5月，會到日本北海道一帶覓食。每日大約要食10至20公斤的食物。飼養員表示，擔心海獅可能健康變差，而且雖然牠仍可以自行覓食，但質疑這頭海獅有沒有能力自行游回北海道與族群會合。在2014年，在東京灣對出的千葉縣外海，也發現過一頭雌性的虎頭海獅，當時該頭海獅受到保護。

大阪灣抹香鯨擬拖回大海

另外，在上星期於大阪灣內死亡的抹香鯨，大阪市雖然希望將鯨屍拖回大海，等待其沉沒海底，不過由於鯨屍流入了河道，需要與有關當局再商討處理方法。