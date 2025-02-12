罕見深海「黑魔鬼魚」首次日間被拍到真身 尖牙大嘴樣子猙獰(有片)

海洋生物學家上月底在西班牙加那利群島的特內里費島對開域，意外遇上罕見深海魚「黑魔鬼魚」(black devil fish)，並首次在日間於海面拍攝到牠。這也可能是全球首次有人拍錄到成年的黑魔鬼魚。畫面可見，黑魔鬼魚尖牙大嘴，還有長長的觸鬚，近距離觀看樣子有點猙獰，也像骷髏頭，難怪2003年迪士尼卡通電影《海底奇兵》裡面其中一個奸角受其啟發。

黑魔鬼魚又名深海鮟鱇目(abyssal anglerfish、約氏黑鮟鱇(humpback anglerfish、Melanocetus johnsonii)，通常在200至2,000米的深海發現，靠生物發光吸引獵物，於深海生存下來。海洋生物學家1月26日竟在離岸僅2公里的海面，發現一條黑魔鬼魚在海中緩慢移動，被拍下珍貴片段。過去的片段或照片只拍到黑魔鬼魚的幼魚、魚屍，或是在深海拍攝的潛艇照片。