罕見病女子透過子宮移植生女圓夢 成英國首例

戴維森移植由姊姊捐贈的子宮後，今年2月在倫敦一間醫院誕下女兒，前排左1是丈夫安格斯。(互聯網)

英國一名患罕見病而無法生育的女子，移植由姊姊捐贈的子宮後終誕下女兒圓夢，成英國首例。

女嬰埃米(Amy)今年2月27日在倫敦夏洛特女王及切爾西醫院(Queen Charlotte's and Chelsea Hospital)出生，院方周二(8日)公布這案例，表示女嬰的媽媽戴維森(Grace Davidson)兩年前接受手術，移植姊姊的子宮。戴維森喜得愛女後表示：「我們收到至今想要的最好禮物。」對於子宮移植協助女性生育，她希望「未來這能成為一個美好的現實，為那些沒有其他辦法生育的女性提供多一個選擇」。

夫婦倆一直渴望有自己的孩子，丈夫安格斯(Angus)表示：「我們一直在壓抑情感，大概有10年了，不知道(子宮移植的)結果會怎樣，最終是哭成一團。」

