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國際
2025-04-08 14:00:46

罕見病女子透過子宮移植生女圓夢 成英國首例

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戴維森移植由姊姊捐贈的子宮後，今年2月在倫敦一間醫院誕下女兒，前排左1是丈夫安格斯。(互聯網)

戴維森移植由姊姊捐贈的子宮後，今年2月在倫敦一間醫院誕下女兒，前排左1是丈夫安格斯。(互聯網)

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英國一名患罕見病而無法生育的女子，移植由姊姊捐贈的子宮後終誕下女兒圓夢，成英國首例。

女嬰埃米(Amy)今年2月27日在倫敦夏洛特女王及切爾西醫院(Queen Charlotte's and Chelsea Hospital)出生，院方周二(8日)公布這案例，表示女嬰的媽媽戴維森(Grace Davidson)兩年前接受手術，移植姊姊的子宮。戴維森喜得愛女後表示：「我們收到至今想要的最好禮物。」對於子宮移植協助女性生育，她希望「未來這能成為一個美好的現實，為那些沒有其他辦法生育的女性提供多一個選擇」。

夫婦倆一直渴望有自己的孩子，丈夫安格斯(Angus)表示：「我們一直在壓抑情感，大概有10年了，不知道(子宮移植的)結果會怎樣，最終是哭成一團。」
 

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戴維森手抱女兒埃米，與丈夫和捐出子宮的姊姊珀迪合照。(互聯網) 女嬰埃米出生時約2公斤，身體狀況良好。(互聯網) 戴維森透過子宮移植圓生育夢。(互聯網) 女嬰埃米今年2月出生。(互聯網)

醫院表示，36歲的戴維森患有「苗勒管發育不全綜合症」(Mayer Rokitansky Kuster Hauser syndrome)，屬罕見疾病，天生沒有正常功能的子宮。她成為英國首名接受子宮移植的女性，子宮由她42歲的姊姊珀迪(Amy Purdie)捐贈。珀迪已有兩個女兒，分別為10歲和6歲。

子宮移植手術2023年2月在牛津大學醫院基金會旗下的牛津移植中心進行。英國活體捐贈計劃共同領導人、婦科顧問醫生史密斯(Richard Smith)表示，埃米的出生是「超過25年研究的成果」。

自2013年瑞典率先進行子宮移植手術以來，全球已有超過100宗案例，約50名健康嬰兒出生，而接受子宮移植的戴爾森這次成功生產，是英國首例。
 

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