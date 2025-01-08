罕見癌細胞竟傳染　醫生為患者開刀後生惡性腫瘤

德國一名外科醫生為癌症患者開刀主行手術過程中意外割傷手部，傷口隨即被消毒並包紮。詎料5個月後，醫生竟發現傷口出現惡性腫瘤，基因檢測確認與該名患者癌細胞一致，推測為手術時癌細胞進入傷口所致，被認為是極罕見的意外移植到醫生身上的案例。

這宗病例在《新英格蘭醫學雜誌》(The New England Journal of Medicine)發表，病人是一名32歲德國男子，他罹患罕見的惡性纖維性組織細胞瘤(Malignant fibrous histiocytoma)，這種癌診每年僅有1,400宗獲診斷出來。這名病人接受腹部腫瘤切除手術時。53歲主刀醫生不慎割傷自己的左手手掌，傷口立即進行消毒與包紮。詎料5個月後，這名醫生發現傷口附近出現直徑約3厘米的硬塊，切除後以顯微鏡檢查，發現也是惡性纖維性組織細胞瘤，比對後發現腫瘤基因與當時開刀患者的癌細胞完全相同，代表癌細胞可能在他不知情下，從病人身上透過傷口進入體內。