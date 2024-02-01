罕見！南極國王企鵝現身澳洲 兩地相距6000公里

南澳洲阿德萊德海灘上月竟然見到居於南極的國王企鵝，過去40年在澳洲有人見過國王企鵝僅出現兩次。當地一個觀鳥組織稱，他們當時在海灘，突然一隻國王企鵝近到車子附近嚇了一跳，牠似乎未見過人類，對他們相當好奇，且完全不害怕，還發出嘶叫聲。對這隻好奇寶寶游了6000公里到澳洲，專家們也感到神奇，摸不著頭腦。

觀鳥組織主席Jeff Campbell表示，他們當時正在沙灘高處調查鳥類的數目，那隻國王企鵝行向他們的車子，「我們停在那裡不動，牠繼續走向我們，然後對我們擺姿勢，又發出奇怪的嘶叫聲。頭部向後伸，又向我們鞠躬，真的很靠近我們」。Campbell認為那隻國王企鵝或走到沙灘換羽毛，又指對牠未見過人類絕不感到驚奇，解釋這隻年幼企鵝或來自次南極(sub-Antarctic)地區島嶼，例如Heard Island或Macquarie Island，從未接觸過人類，並不知道人類可帶來危險。