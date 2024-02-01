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國際
2024-02-01 20:51:19

罕見！南極國王企鵝現身澳洲 兩地相距6000公里

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國王企鵝

國王企鵝現身阿德萊德沙灘，完全不怕人類。(互聯網)

南澳洲阿德萊德海灘上月竟然見到居於南極的國王企鵝，過去40年在澳洲有人見過國王企鵝僅出現兩次。當地一個觀鳥組織稱，他們當時在海灘，突然一隻國王企鵝近到車子附近嚇了一跳，牠似乎未見過人類，對他們相當好奇，且完全不害怕，還發出嘶叫聲。對這隻好奇寶寶游了6000公里到澳洲，專家們也感到神奇，摸不著頭腦。

觀鳥組織主席Jeff Campbell表示，他們當時正在沙灘高處調查鳥類的數目，那隻國王企鵝行向他們的車子，「我們停在那裡不動，牠繼續走向我們，然後對我們擺姿勢，又發出奇怪的嘶叫聲。頭部向後伸，又向我們鞠躬，真的很靠近我們」。Campbell認為那隻國王企鵝或走到沙灘換羽毛，又指對牠未見過人類絕不感到驚奇，解釋這隻年幼企鵝或來自次南極(sub-Antarctic)地區島嶼，例如Heard Island或Macquarie Island，從未接觸過人類，並不知道人類可帶來危險。

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國王企鵝｜見人便步近完全不怕

Steve Jenkins在不足兩周內，於阿德萊德的Coorong地區也見過那隻國王企鵝，他在海灘釣魚，那隻企鵝步向他，逗留了數小時直至他收拾釣具離開。Jenkins還拍了片放上網，可見該國王企鵝完全不怕人。專家指，國王企鵝的體積是全球企鵝類型中的第二大，很少會到大陸地區，不知牠們為何「長途跋涉」到來，「那隻企鵝情況良好，可能就快開始換毛」。專家又認為，這並不是件好事，這隻年幼企鵝到了遠較牠居住地還要熱的地區。南澳在1987年和2004年也見過國王企鵝，在2004年那次，一天多達近300人到海灘看企鵝。觀鳥組織呼籲泳客若見到那隻國王企鵝，不要靠近牠，狗狗也可能咬牠，狗主要留意。

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