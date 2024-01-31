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國際
2024-01-31 22:19:16

罪惡之城｜87歲華翁三藩市三度無端遭襲擊 被嚇怕決定回流中國

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三藩市

罪惡之城｜廖榮炘於2021年在三藩市街頭等巴士，突遭一名青年起飛腳襲擊。(互聯網)

美國加州三藩市近年淪為罪惡之城，毒品和搶劫等問題嚴重。一名87歲中國移民居於美國24年，但7年來三度無端遭襲擊。他在妻子離世後，原本想在三藩市過安靜退休生活，但家人覺得三藩市對他來說「太危險了」，決定送他回廣州養老。

放棄美籍恢復中國籍的廖榮炘於2021年3月那次遇襲廣為人知，閉路電視拍到廖坐在助行器椅子上於街邊等巴士，一名瘋狂男子跳起飛踢他。廖在襲擊中頭部嚴重受傷，英語不流利的他數度出庭要求法官重判襲擊者。惟那名24歲施襲者僅監禁了7個月，然後轉介到精神科醫院，之後獲釋回家接受治療。至去年10月1日，廖於市中心街上步行時再度受襲。根據警方記錄，他遭人突然揮拳，受傷送院。這次終於令家人認為他不可再留在三藩市。廖向傳媒稱，其實他7年前也曾遇襲，當時正步行往教堂，受襲後失去知覺，醒來時在醫院急症室，手部骨折和縫了8針。那一次警方未能找到施襲者。

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罪惡之城三藩市｜「不想負累兒子」

廖的兒子向傳媒稱，買了單程機票讓父親回廣州，讓他與弟弟生活，安享晚年，又指三藩市的治安日差，這個城市太危險了。廖則表示，不想成為兒子負累，讓他日夜擔心，所以決定回中國。他周日與一些老朋友於中國城食餞別宴。根據當地罪案數據，三藩市的襲擊個案於去年下跌4.9%；但2022年卻較2021年猛增8.8%。

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