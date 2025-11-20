羅浮宮失竊案現安全漏洞　明年底前加裝100部閉路電視

法國羅浮宮上月發生發生重大珠寶盜竊案。館長Laurence des Cars在11月19日宣布，計劃在2026年底前安裝100部外部閉路電視，以作為加強安全的措施之一。
根據《路透社》等外媒，館長Laurence des Cars在國民議會聽證會上指出，羅浮宮亦將與巴黎警方加強合作，計劃在羅浮宮園區內設立「先進警察局」。這項保安升級計劃是在10月19日發生的盜竊案後提出的，當時4名竊賊在光天化日下偷走價值連城的珍貴珠寶，引發這個全球參觀人數最多的博物館作為藝術品守護者的信譽危機。
聘請「安全協調員」
館長表示，這僅是館方即將實施的20多項措施的一部分。她補充說，新措施還包括在博物館設立「安全協調員」職位，該職位已於本月發布招聘資訊。
儘管執法當局已起訴4名涉案疑犯，但被盜的珠寶至今仍未尋回。館方坦承，博物館外牆的閉路電視覆蓋範圍不足，而且竊賊入侵時使用的露台處完全沒有監控設備。法國傳媒上月曾報道，在盜竊案暴露安全漏洞後，羅浮宮已將部分最珍貴的珠寶，轉移至法國央行法蘭西銀行保管。
法國官員在竊案發生後表示，羅浮宮將在年底前引入額外安全措施，包括防入侵裝置和在附近公共道路上設置防車輛衝撞障礙物。
公共審計機構「審計法院」（Cour des Comptes）上個月發布的報告指出，羅浮宮之所以難以更新基礎設施，與藝術品購置支出過高有關。但館方告訴議員，「我為這些收購負責，這些收購是我國和我們館藏的驕傲。羅浮宮的工作不應被視為與國家藏品擴充相牴觸」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章