羅浮宮失竊案現安全漏洞　明年底前加裝100部閉路電視

根據《路透社》等外媒，館長Laurence des Cars在國民議會聽證會上指出，羅浮宮亦將與巴黎警方加強合作，計劃在羅浮宮園區內設立「先進警察局」。這項保安升級計劃是在10月19日發生的盜竊案後提出的，當時4名竊賊在光天化日下偷走價值連城的珍貴珠寶，引發這個全球參觀人數最多的博物館作為藝術品守護者的信譽危機。

法國羅浮宮上月發生發生重大珠寶盜竊案。館長Laurence des Cars在11月19日宣布，計劃在2026年底前安裝100部外部閉路電視，以作為加強安全的措施之一。

聘請 「安全協調員」

館長表示，這僅是館方即將實施的20多項措施的一部分。她補充說，新措施還包括在博物館設立「安全協調員」職位，該職位已於本月發布招聘資訊。

儘管執法當局已起訴4名涉案疑犯，但被盜的珠寶至今仍未尋回。館方坦承，博物館外牆的閉路電視覆蓋範圍不足，而且竊賊入侵時使用的露台處完全沒有監控設備。法國傳媒上月曾報道，在盜竊案暴露安全漏洞後，羅浮宮已將部分最珍貴的珠寶，轉移至法國央行法蘭西銀行保管。