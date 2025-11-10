羅浮宮失竊案「福爾摩斯神探照」爆紅 真身竟是15歲少年

法國巴黎羅浮宮博物館早前失竊，被盜去價值連城的珠寶。除了犯案過程受關注，事發後現場一張照片意外地爆紅。美聯社攝影記者拍攝到一名穿著三件頭西裝、戴著紳士帽，以及手拿雨傘的男子，儼如小說偵探福爾摩斯；「偵探」身旁是3名警員，或站或挨著警車，整幅照片構圖像罪案現場。該照引起外界關注，討論這名「戴帽男子」是偵探、線人，或是AI生成照片。美聯社為相中神探裝扮男子揭開真面貌，原來是一名15歲少年。 羅浮宮失竊案｜案發當天剛巧與家人參觀羅浮宮 15歲的Pedro Elias Garzon Delvaux得知美聯社照片吸引逾數百人瀏覽，第一個反應不是到網上回應，而是相反。大家都揣測照片中的「費多拉帽男」(Fedora Man)是誰，他決定保持沉默和觀望，他的想法也帶著偵探小說感覺，向記者說「不想立即說那是我，這張照片充滿謎團，想讓謎團延續下去」。與家人居於巴黎西部的Delvaux是偵探小說主角福爾摩斯(Sherlock Holmes)，以及著名英國偵探小說作家克莉絲蒂(Agatha Christie)筆下神探赫丘勒·白羅(Hercule Poirot)的粉絲。

羅浮宮失竊案｜偵探照吸引500萬人瀏覽 登上《紐約時報》 Delvaux的父母皆從事藝術相關工作，事發當天只是隨母親和祖父到羅浮宮參觀，豈料羅浮宮卻關門，遂前往問警員為何博物館不開。怎知剛好被美聯社攝影記者Thibault Camus拍下此幕，意外成為世界名人。Delvaux說，並不知道被攝入鏡頭，當時只是經過。4天之後，有相識的人發短訊問他，照片中的「偵探」是他嗎，又說已有500萬人瀏覽該照片。Delvaux稱，「我也有點驚訝」。然後母親打電話來，說他登上《紐約時報》。一時間遠在哥倫比亞的表親、奧地利的朋友、家庭朋友及同學，向他發來該照的螢幕截圖，以及打電話給他，說他已成為「明星」。Delvaux也很驚訝，單憑一張照片，竟在數天內成為瘋傳人物。

羅浮宮失竊案｜不是故意打扮成偵探 Delvaux接受美聯社訪問時穿上當天的偵探打扮，戴者費多拉帽，身穿父親的聖羅蘭(YSL)西裝背心，外套是母親替他挑選，還有Tommy Hilfiger長褲，手上則戴著一枚修復過的俄製老懷錶。他說，那頂費多拉帽是向二戰期間法國抵抗運動英雄尚・慕蘭致敬。美聯社稱，Delvaux是一名樂觀、令人發笑的少年。他說，案發當天非特意以懷舊打扮到羅浮宮博物館，他不足一年前已開始這樣穿著，受到20世紀初的服裝風格，以及黑白舊照中的政治家和小說中的偵探啟發。學校沒有服飾規定，他上學也是這樣穿著，在同學清一色連帽衛衣和波鞋中，他穿了三件頭西裝，周末、假日和去博物館則戴上費多拉帽。他說，其衣著也感染了他人，其中一名朋友日前開始打領呔上學。