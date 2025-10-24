羅浮宮珠寶被盜　美國前賊王推測「走後門」人體運賊贓

法國巴黎羅浮宮19日遇竊，1頂1855年製成的王冠疑似在歹徒逃跑時被摔毀。（圖／資料照／翻攝自羅浮宮官網）

法國羅浮宮日前發生史上最大規模的珠寶失竊案，一名美國知名珠寶大盜接受媒體訪問時驚爆：「他們可能把珠寶塞進屁屁裏帶出國。」

「我以前真的在那裏藏過刀」

美國《紐約郵報》報道，64歲的勞頓（Larry Lawton）曾在1980至90年代間橫掃美東25家珠寶店，總共盜取約1,800萬美元（約1.4億港元）珠寶，後因搶劫與勒索罪服刑11年。他受訪時表示：「如果這幾個竊賊真的搭飛機逃出法國，他們絕不會把珠寶放在隨身行李裏。」

他用令人瞠目的方式解釋：「信不信由你，根據大小不同，有些珠寶可以拆開，然後塞進去，我說的是『行李箱』（suitcase），意思是把東西放進直腸裏。」勞頓甚至稱：「人的肛門裏有7英吋（約18厘米）的空間，我知道這點，因為我以前真的在那裏藏過刀。」