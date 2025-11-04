羅馬中世紀塔樓局部坍塌　被困工人證實死亡（更新）

【16:40更新】外國媒體報道，被困在廢墟下的66歲工人斯特羅伊奇（Octay Stroici）在意大利時間的晚上11時被救出，不過在被困接近12小時下，在被送上救護車時已心跳停頓，送抵醫院後被證實死亡。羅馬尼亞的外交部就證實，斯特羅伊奇是羅馬尼亞人，而另外被救出的3名工人都是羅馬尼亞籍。

意大利首都羅馬一座正進行翻修工程的中世紀塔樓，於當地周一(3日)發生局部坍塌。至少4名工人受傷，其中1人一度被困廢墟下，數小時後獲救。

綜合報道，現場為一座約29米高、有近800年歷史的地標Torre dei Conti。事發於3日早上11時許，消防到場救援期間，發生第二次坍塌，捲起大量煙塵。網上影片顯示，塔樓至少兩次坍塌，建築物傳出倒塌的巨響，大量塵土湧出窗戶。事件造成4名工人受傷，包括3名羅馬尼亞工人，其中1人被困瓦礫下數小時後獲救，隨即送院治理，目前情況嚴重。其餘3人早前已經獲救，當中一名羅馬尼亞工人頭部重傷，但無生命危險，另外兩人輕傷。