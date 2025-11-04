羅馬中世紀塔樓局部坍塌　4名工人受傷(有片)

意大利首都羅馬一座正進行翻修工程的中世紀塔樓，於當地周一(3日)發生局部坍塌。至少4名工人受傷，其中1人一度被困廢墟下，數小時後獲救。
綜合報道，現場為一座約29米高、有近800年歷史的地標Torre dei Conti。事發於3日早上11時許，消防到場救援期間，發生第二次坍塌，捲起大量煙塵。網上影片顯示，塔樓至少兩次坍塌，建築物傳出倒塌的巨響，大量塵土湧出窗戶。事件造成4名工人受傷，包括3名羅馬尼亞工人，其中1人被困瓦礫下數小時後獲救，隨即送院治理，目前情況嚴重。其餘3人早前已經獲救，當中一名羅馬尼亞工人頭部重傷，但無生命危險，另外兩人輕傷。
消防：建築物存在進一步坍塌風險
Torre dei Conti位於鬥獸場附近、帝國廣場大道旁。羅馬市政府稱，這棟建築曾是市政廳辦公大樓，但自2006年以來一直閒置，目前正在進行為期4年的翻新工程，原定明年完工。消防部門發言人稱，由於建築物存在進一步坍塌的風險，救援情況十分複雜。羅馬尼亞外長奧阿娜表示，已派員提供領事協助，並與意大利當局保持溝通。
