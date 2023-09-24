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國際
2023-09-24 22:57:01

美三姊妹「同日生」為何不是三胞胎？

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母親Sauhry日前誕下幼女，她的出生日期跟兩位姊姊一樣是9月3日。(互聯網)

母親Sauhry日前誕下幼女，她的出生日期跟兩位姊姊一樣是9月3日。(互聯網)

美國佛羅里達州3名姊妹的生日日期一樣，但她們並非三胞胎，究竟點解？

３姊妹分別叫Jasmine、Jessica和Juliet，3位都用J字頭名字之餘，連生日日期都一樣。她們不是三胞胎的原因很簡單，就是年份不同，來自Turner一家。母親Sauhry於2020年生下了她的第一個女兒Jasmine。他們堅稱沒有想到一年後的9月3日，又誕下次女Jessica，及至本月3日再喜獲細女。3姊妹分別是3、2及0歲。

大概父母總會想子女之間有緣一點，據報3姊妹都是順產，同一日出生完全出乎意料，而除了出生日期一樣外，父母表示頭兩胎同樣用了16小時分娩，而她們胸口都有胎記。至於第3胎的預產期明明是9月4日，但孩子最終提早一天到來，跟兩位家姐一起生日。

Turner一家的3姊妹，同樣在9月3日出世︰

Turner一家的3姊妹，同樣在9月3日出世。(互聯網) Turner一家的3姊妹，同樣在9月3日出世。(互聯網) Turner一家的3姊妹，同樣在9月3日出世。(互聯網) Turner一家的3姊妹，同樣在9月3日出世。(互聯網) Turner一家的3姊妹，同樣在9月3日出世。(互聯網) Turner一家的3姊妹，同樣在9月3日出世。(互聯網) Turner一家的3姊妹，同樣在9月3日出世。(互聯網) Turner一家的3姊妹，同樣在9月3日出世。(互聯網)

機率低定高？去年亦曾有「3姊妹同日生」報道

對於兄弟姊妹中有3人生日日子相同的機率，據報有數學家低至4862萬分之一，但亦有專家指是100萬分之8。事實上其實美國去年亦有另外3名姊妹同一日生日的報道，3人分別叫Sophia、Giuliana和Mia，都是在8月25日出生，年分別8、5及2歲，來自姓Lammert的家庭。

談及如何慶祝生日時，無論是Turner抑或Lammert都異口同聲，說3姊妹慶生的理想地點就是迪士尼。

Lammert一家的3姊妹，也是同一天出生，為8月25日︰

Lammert家的3位女兒，亦是同一日出生，為8月25日。(互聯網) Lammert家的3位女兒，亦是同一日出生，為8月25日。(互聯網) Lammert家的3位女兒，亦是同一日出生，為8月25日。(互聯網) Lammert家的3位女兒，亦是同一日出生，為8月25日。(互聯網) Lammert家的3位女兒，亦是同一日出生，為8月25日。(互聯網) Lammert家的3位女兒，亦是同一日出生，為8月25日。(互聯網) Lammert家的3位女兒，亦是同一日出生，為8月25日。(互聯網) Lammert家的3位女兒，亦是同一日出生，為8月25日。(互聯網) Lammert家的3位女兒，亦是同一日出生，為8月25日。(互聯網) Lammert家的3位女兒，亦是同一日出生，為8月25日。(互聯網) Lammert家的3位女兒，亦是同一日出生，為8月25日。(互聯網)
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