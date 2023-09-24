美三姊妹「同日生」為何不是三胞胎？

母親Sauhry日前誕下幼女，她的出生日期跟兩位姊姊一樣是9月3日。(互聯網)

美國佛羅里達州3名姊妹的生日日期一樣，但她們並非三胞胎，究竟點解？

３姊妹分別叫Jasmine、Jessica和Juliet，3位都用J字頭名字之餘，連生日日期都一樣。她們不是三胞胎的原因很簡單，就是年份不同，來自Turner一家。母親Sauhry於2020年生下了她的第一個女兒Jasmine。他們堅稱沒有想到一年後的9月3日，又誕下次女Jessica，及至本月3日再喜獲細女。3姊妹分別是3、2及0歲。

大概父母總會想子女之間有緣一點，據報3姊妹都是順產，同一日出生完全出乎意料，而除了出生日期一樣外，父母表示頭兩胎同樣用了16小時分娩，而她們胸口都有胎記。至於第3胎的預產期明明是9月4日，但孩子最終提早一天到來，跟兩位家姐一起生日。

Turner一家的3姊妹，同樣在9月3日出世︰