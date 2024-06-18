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國際
2024-06-18 13:21:00

美上訴法院9月16日審理TikTok訴訟案

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美上訴法院9月16日審理TikTok訴訟案。(資料圖片)

美上訴法院9月16日審理TikTok訴訟案。(資料圖片)

美國上訴法院公布，將於916日將舉行聆訊，審理華府禁止短片分享平台TikTok的法例是否屬違憲的訴訟。

美國國會在4月通過法案，強制字節跳動須於明年119日前出售TikTok，否則TikTok面對被禁止營運TikTok和字節跳動在5月先後入稟法院，挑戰有關法案。案件將由美國哥倫比亞特區上訴法院審理。上訴法院周一公布，內容創作者、TikTok和字節跳動必須在周四(20)前提交案件摘要，司法部則須於726日提交案件摘要，815日提交回應撮要。法官916日開始聽取雙方陳詞。TikTok及司法部期望上訴法院在126日前作出裁決，以便有需要時向美國最高法院提交覆核申請。

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案件將由美國哥倫比亞特區上訴法院審理。(資料圖片)

案件將由美國哥倫比亞特區上訴法院審理。(資料圖片)

多個機構創作者已入稟挑戰法案

TikTok批評法案「明顯」嚴重違反美國憲法，包括保障言論自由的第一修正案。一群TikTok內容創作者於5月中提出訴訟，要求法院禁制該法例，指法例可能禁止1.7億美國用戶使用該應用程式，對美國人的生活產生深遠影響。TikTok和字節跳動也提出類似訴訟。美國代表保守派組織BASED Politics Inc.「自由司法中心」(Liberty Justice Center)66日入稟，挑戰有關法例。

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