美上訴法院9月16日審理TikTok訴訟案

美國上訴法院公布，將於9月16日將舉行聆訊，審理華府禁止短片分享平台TikTok的法例是否屬違憲的訴訟。

美國國會在4月通過法案，強制字節跳動須於明年1月19日前出售TikTok，否則TikTok面對被禁止營運。TikTok和字節跳動在5月先後入稟法院，挑戰有關法案。案件將由美國哥倫比亞特區上訴法院審理。上訴法院周一公布，內容創作者、TikTok和字節跳動必須在周四(20日)前提交案件摘要，司法部則須於7月26日提交案件摘要，8月15日提交回應撮要。法官9月16日開始聽取雙方陳詞。TikTok及司法部期望上訴法院在12月6日前作出裁決，以便有需要時向美國最高法院提交覆核申請。