美中情局公開招募中國伊朗北韓線人 中方批：任何離間企圖注定失敗

美國中央情報局(CIA)周三(2日)在各大社交平台發布影片，公開招募中國、伊朗及北韓公民當線人，並提供如何與中情局安全聯繫的指南。對此，中國駐美大使館發言人劉鵬宇批評，美國對中國發動「有組織且系統性」的假情報戰，強調「任何離間或削弱中國人民與共產黨之間緊密關係的企圖，都注定失敗」。
中情局建議線人用非本地可靠VPN聯繫
中情局在YouTube、Facebook、Instagram、X、Telegram、領英(LinkedIn)及暗網(Dark Web)等平台的官方帳號上，以英文、中文、波斯文及韓文發布如何與CIA安全聯繫的指南。其中，在YouTube發布的中文簡體字版影片中，建議線人首選的聯絡方式是使用非本地的可靠虛擬私人網絡(VPN)翻牆軟件，或TOR匿名通訊軟件連上中情局官網，強調「你的安全和福祉是我們的優先考量」。
中情局要求線人提供姓名等資料
影片並強調，線人應謹慎選用VPN，選擇總部不在俄羅斯、伊朗、北韓、中國或其他對美不友好國家的VPN服務。也要求線人提供姓名、職位、所在國家和城市，並提醒線人提供無法與個人身份連結的電郵信箱，聯絡前要採取電腦保安預防措施。
分析：美國需蒐集更多北京決策情報
片中要求線人提供中情局可能感興趣的訊息，指中情局會致力評估所收到的每條訊息，但可能需要時間，也不保證得到答覆，僅稱期待與這些潛在線人合作。
彭博社新聞報道，美國一直難以深入了解中國政府運作，拜登政府因缺乏北京核心領導人的情報而感到頭痛。隨著中美因台海、經貿及科技戰等問題，關係愈來愈緊張，美國需要更多關於中國政府決策的情報。事實上，中情局與美國其他情報機構對中國的情報蒐集能力早已受到質疑。《紐約時報》2017年曾報道，北京花了數年時間，已將中情局在中國建立的情報網絡摧毀。
中情局非首次公開招募線人
這並非中情局首次公開招募線人，去年也曾發布影片，呼籲在俄羅斯從事情報、外交等工作的人，與他們接洽並提供情報。