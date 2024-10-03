美中情局公開招募中國伊朗北韓線人 中方批：任何離間企圖注定失敗

美國中央情報局(CIA)周三(2日)在各大社交平台發布影片，公開招募中國、伊朗及北韓公民當線人，並提供如何與中情局安全聯繫的指南。對此，中國駐美大使館發言人劉鵬宇批評，美國對中國發動「有組織且系統性」的假情報戰，強調「任何離間或削弱中國人民與共產黨之間緊密關係的企圖，都注定失敗」。

中情局建議線人用非本地可靠 VPN聯繫

中情局在YouTube、Facebook、Instagram、X、Telegram、領英(LinkedIn)及暗網(Dark Web)等平台的官方帳號上，以英文、中文、波斯文及韓文發布如何與CIA安全聯繫的指南。其中，在YouTube發布的中文簡體字版影片中，建議線人首選的聯絡方式是使用非本地的可靠虛擬私人網絡(VPN)翻牆軟件，或TOR匿名通訊軟件連上中情局官網，強調「你的安全和福祉是我們的優先考量」。