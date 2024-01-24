美中情局再發片招募俄國間諜 官員：愈來愈多俄羅斯人接觸CIA(有片)

美國中央情報局(CIA)周二(23日)再發布俄語影片，試圖說服俄羅斯情報人員投向美國，為華府擔任雙面特工。對美國這些小動作，俄克里姆林宮表現「懶理」。
美國中情局局長伯恩斯(William Burns)去年7月表示，俄羅斯內部對烏克蘭戰爭的不滿，無疑創造一個招募間諜的千載難逢機會，對此美國中情局不會白白浪費。
路透社報道，中情局周二在社交平台「X」發布俄語新影片，試圖吸引愛國俄羅斯情報人員向華府投誠，稱他們或會因為精英階層腐敗，以及俄軍裝備和伙食等待遇差劣而感到被背叛。
美中情局煽動
影片旁白說：「你周圍的人或許不想聽真相，但我們想聽。你並非無能為力。」影片最後詳述聯絡美國中情局的方式。
在沉鬱的古典音樂襯托下，一名扮演35歲俄國情報官員的男演員呈現出一名熱愛俄羅斯、當過傘兵的愛國者形象。他說：「我有足夠的勇氣對抗這種背叛嗎？」然後，他說他意識到真正的敵人是俄羅斯國內腐敗的領導層和精英。
指控俄羅斯官員貪腐
此人還說：「當我們的士兵嚼著爛掉的馬鈴薯、拿著舊式武器開槍時，最高領導層為了豪宅和遊艇而出賣了國家。我們的人民被迫行賄只是為了找到工作。」影片中穿插俄羅斯寒冬的片段，以及官方豪華房車和有錢人舉杯敬酒的畫面。男子強調，愛國心促使他採取行動並與中情局合作，影片最後一個鏡頭呈現一名穿著體面的男子在鋪滿白雪的庭院裡，用手機聯絡中情局。
克宮反駁
一名中情局官員表示：「我們發現愈來愈多俄羅斯人因為這些影片而進一步接觸(中情局)。」但路透社無法證實此說法。
克里姆林宮駁斥美方的各種貪腐指控，也對中情局發布影片招攬人員的做法不以為意。發言人培斯科夫表示：「這種做法很常見，世界各地的情報單位時常利用媒體和社交網招募新丁。他們一直都是這樣，中情局每年都會這樣做。」
Почему я связался с ЦРУ: Ради Родиныhttps://t.co/mhQbzet5X2 pic.twitter.com/sBNWgc93PM— CIA (@CIA) January 22, 2024