美中情局再發片招募俄國間諜 官員：愈來愈多俄羅斯人接觸CIA(有片)

美國中央情報局(CIA)周二(23日)再發布俄語影片，試圖說服俄羅斯情報人員投向美國，為華府擔任雙面特工。對美國這些小動作，俄克里姆林宮表現「懶理」。 美國中情局局長伯恩斯(William Burns)去年7月表示，俄羅斯內部對烏克蘭戰爭的不滿，無疑創造一個招募間諜的千載難逢機會，對此美國中情局不會白白浪費。 路透社報道，中情局周二在社交平台「X」發布俄語新影片，試圖吸引愛國俄羅斯情報人員向華府投誠，稱他們或會因為精英階層腐敗，以及俄軍裝備和伙食等待遇差劣而感到被背叛。

美中情局煽動 影片旁白說：「你周圍的人或許不想聽真相，但我們想聽。你並非無能為力。」影片最後詳述聯絡美國中情局的方式。 在沉鬱的古典音樂襯托下，一名扮演35歲俄國情報官員的男演員呈現出一名熱愛俄羅斯、當過傘兵的愛國者形象。他說：「我有足夠的勇氣對抗這種背叛嗎？」然後，他說他意識到真正的敵人是俄羅斯國內腐敗的領導層和精英。 指控俄羅斯官員貪腐 此人還說：「當我們的士兵嚼著爛掉的馬鈴薯、拿著舊式武器開槍時，最高領導層為了豪宅和遊艇而出賣了國家。我們的人民被迫行賄只是為了找到工作。」影片中穿插俄羅斯寒冬的片段，以及官方豪華房車和有錢人舉杯敬酒的畫面。男子強調，愛國心促使他採取行動並與中情局合作，影片最後一個鏡頭呈現一名穿著體面的男子在鋪滿白雪的庭院裡，用手機聯絡中情局。