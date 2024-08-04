美五角大樓「薄餅指數」突然爆燈 恐預兆將有大事發生？

國際地緣政治摩擦持續、中東戰事似有擴大跡象之際，美國有一名地方議員聲稱，當地流傳已久的「薄餅指數」(Pizza Meter、披薩指數)已經「爆燈」，擔心恐將有大事發生。

紐約州的州議員Ben Geller本月3日在社交平台X發表的貼文，引發廣泛關注，至今已有逾1,240萬次瀛覽，相當驚人。

Geller的「薄餅指數」(披薩指數)觀察其實相當簡單，他發現在五角大樓附近的一間薄餅店生意突然於上周五晚上9時不尋常地飆升，而與此同時，附近多間酒吧的生意，卻不約而同地較平日淡靜一大截。