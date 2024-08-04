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國際
2024-08-04 17:02:04

美五角大樓「薄餅指數」突然爆燈 恐預兆將有大事發生？

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美國五角大樓。(美聯社)

美國五角大樓。(美聯社)

國際地緣政治摩擦持續、中東戰事似有擴大跡象之際，美國有一名地方議員聲稱，當地流傳已久的「薄餅指數」(Pizza Meter、披薩指數)已經「爆燈」，擔心恐將有大事發生。

紐約州的州議員Ben Geller本月3日在社交平台X發表的貼文，引發廣泛關注，至今已有逾1,240萬次瀛覽，相當驚人。

Geller的「薄餅指數」(披薩指數)觀察其實相當簡單，他發現在五角大樓附近的一間薄餅店生意突然於上周五晚上9時不尋常地飆升，而與此同時，附近多間酒吧的生意，卻不約而同地較平日淡靜一大截。

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Ben Geller自己觀察，五角大樓附近薄餅店生意急增、酒店生意急跌的情況︰

薄餅指數｜Ben Geller聲稱，日前五角大樓附近的薄餅店，生意不尋常地激增(圖中紅色位置)，認為這反映五角大樓人員加班，擔心有大事即將發生。(互聯網) 薄餅指數｜他聲稱，五角大樓附近多間酒吧，生意曾經不尋常地大跌(各圖的紅色位置)。(互聯網) 薄餅指數｜Ben Geller的貼文已有逾1,240萬次瀏覽。(互聯網) 薄餅指數｜美國《華盛頓郵報》曾於98年訪問在華盛頓開設近60間Domino's Pizza的Frank Meeks。(互聯網) 紐約州的州議員Ben Geller。(互聯網)

薄餅指數｜反映國防部忽然「加班」事有蹊蹺

他估計，導致「薄餅店生意勁升、酒吧生意慘淡」的原因，是五角大樓人員要加班，故令薄餅需求大增，也少了人去附近酒吧放鬆，由此推斷五角大樓忽然忙碌起來，恐怕是在加班應付/準備應付某些事件，令他擔心恐有大事發生。

薄餅指數｜曾預示波斯灣戰爭

Geller的推測聽落粗疏，但「薄餅指數」(Pizza Meter、披薩指數)其實已流傳了至少幾十年，並曾在九十年代廣受談論。美媒曾報道，在華盛頓特區擁有60間Domino's Pizza特許經營的店東Frank Meeks，受訪稱他留意到每逢有國家安全事件發生前約72小時，其生意就會大增，據報「薄餅指數」曾預示89年美國入侵巴拿馬以及九十年代波斯灣戰爭等。

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