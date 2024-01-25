美今用氮氣處決囚犯 全球首例 聯合國批酷刑

美國亞拉巴馬州今日(25日)將使用「氮氣缺氧法」(nitrogen hypoxia)的方式，處決一名男殺人犯，為全球首例。他將被綁在床上，並戴上面罩吸入100%的純氮氣，直到缺氧死亡，聯合國早前批評該處決方式如酷刑。 1988年因謀殺被定罪 該名罪犯叫史密斯(Kenneth Smith)，現年58歲，他於1988年因謀殺一名牧師的妻子被定罪，原計劃於2022年11月被執行靜脈注射處決，但由於未能找到合適的靜脈注射管，該州遂批准對其實施氮氣處決。史密斯曾上訴要求停止執行死刑，但被最高法院駁回。

當局稱不殘忍 「過程快且無痛」 當局會使用全球從未使用過的「氮氣缺氧法」行刑，美國去年執行了24宗死刑，全部以注射方式進行。亞拉巴馬州官員認為，氮氣處決過程快且無痛，並不殘忍。但醫學和法律界人士稱，氮氣處決未經過測試，也沒有證據顯示這更人道或無痛。 聯合國人權辦公室發言人上周敦促亞拉巴馬州放棄使用這「新穎且未經測試的」的方式處決史密斯，指根據國際人權法，可能構成酷刑或其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰。