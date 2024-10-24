美以發恐襲警報 促避開斯里蘭卡衝浪勝地 中方亦提醒國民加強防範

位於斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）以東約400公里的阿魯甘灣是遊客衝浪熱門目的地 資料圖片

美國駐斯里蘭卡大使館周三(10月23日)罕見發出威脅通知，聲稱收到「可靠消息來源」警告，熱門衝浪勝地阿魯甘灣（Arugam Bay）或遭恐襲威脅，強烈敦促美國公民避開有關地區至另行通知，並禁止使館人員前往該區。

以色列的國家安全委員會亦發出警示，呼籲公民立即離開阿魯甘灣及斯里蘭卡南部、西部沿海地區，並提升旅遊警示級別，指有關沿海地區與旅遊景點存在恐怖主義威脅，以色列也建議公民避免公開展示可辨別為以色列人的物品。

斯里蘭卡警方加強保安

斯里蘭卡警方承諾將替遊客提供更多安全保障。在美以發警示之前，社交媒體上曾出現呼籲抵制斯里蘭卡的以色列企業帖文。斯里蘭卡穆斯林團體抗議以色列在加沙地帶和黎巴嫩的戰爭，獲得當地社群支持。