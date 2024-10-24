美以發恐襲警報 促避開斯里蘭卡衝浪勝地 中方亦提醒國民加強防範

美國駐斯里蘭卡大使館周三(10月23日)罕見發出威脅通知，聲稱收到「可靠消息來源」警告，熱門衝浪勝地阿魯甘灣（Arugam Bay）或遭恐襲威脅，強烈敦促美國公民避開有關地區至另行通知，並禁止使館人員前往該區。
以色列的國家安全委員會亦發出警示，呼籲公民立即離開阿魯甘灣及斯里蘭卡南部、西部沿海地區，並提升旅遊警示級別，指有關沿海地區與旅遊景點存在恐怖主義威脅，以色列也建議公民避免公開展示可辨別為以色列人的物品。
斯里蘭卡警方加強保安
斯里蘭卡警方承諾將替遊客提供更多安全保障。在美以發警示之前，社交媒體上曾出現呼籲抵制斯里蘭卡的以色列企業帖文。斯里蘭卡穆斯林團體抗議以色列在加沙地帶和黎巴嫩的戰爭，獲得當地社群支持。
位於斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）以東約400公里的阿魯甘灣是以色列遊客熱門目的地，惟今年頭9個月入境斯里蘭卡150萬人次遊客中，以色列人只佔不到1.5%，即相當於約2萬人。
斯里蘭卡警方發表聲明指，因應中東和東歐戰爭局勢，警方與情報機構正在共同制定一項保護遊客和渡假村的安全計劃，惟未透露相關細節，但表示已設立熱線供遊客通報任何安全問題。
中國駐斯里蘭卡大使館昨亦發布領事提醒，表示根據斯里蘭卡警察部門發布的公告，呼籲旅遊從業者和民眾警惕安全風險。大使館提醒在斯中國機構、公民和遊客密切關注熱點旅遊地區安全形勢，繼續提高警惕，注意安全，加強防範。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫中國駐斯里蘭卡大使館尋求協助。