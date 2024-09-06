熱門搜尋:
摩羯 猴痘 居屋2024 自助餐優惠 中秋節2024 天璽．天 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 iPhone 16
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-09-06 09:45:50

美企自爆合作「竊聽」用户　FB、Google及Amazon急割席

分享：

美企自爆合作「竊聽」用户　FB、Google及Amazon急割席

有時才剛提到某樣東西，不久後手機馬上就會看到相關廣告，讓不少人懷疑「手機會偷聽」！然而，這可能不僅是都市傳說，外媒近日踢爆一間美國媒體集團，宣稱自家軟件能透過麥克風收集用戶語音數據，讓廣告商精準投放廣告。

《衛報》引述科技媒體《404 Media》的報道稱，考克斯媒體集團（Cox Media Group，CMG）在一份外流的簡報中，宣傳一款名為「主動傾聽」（Active-Listening）的軟件，宣稱能藉由AI人工智能技術，從手機、手提電腦、智能居家助理等裝置的麥克風，收集與分析用戶的「實時意向數據」（real-time intent data）。

從手機麥克風收數據

簡報提到，廣告商能將這些數據資料用於精準廣告投放。同時，這項技術也能被用來識別正在考慮購買某種產品或服務的用戶，從而向他們展示相關廣告。

報道指出，外流的簡報並未說明「主動傾聽」運作的細節，不清楚在甚麼條件或情境下軟件會監聽使用者對話，也難以掌握這項服務的使用範圍有多廣泛。而考克斯集團在簡報中宣稱，Facebook、Google、Amazon都是其合作夥伴。

稱使用者「已閱讀並同意」

消息曝光後，Amazon回應稱從未與考克斯集團合作過相關計劃；Google表示已將考克斯集團從合作夥伴中移除；Facebook母公司「Meta」稱正在調查考克斯集團是否違反其服務條款。

另根據《每日郵報》，這並非《404 Media》首次揭露「主動傾聽」軟件。考克斯集團曾在去年11月發布一篇、目前已刪除的部落格文章稱，「主動傾聽」完全合法。原因是當用戶下載或更新應用程式時，已對使用者條款勾選「我已閱讀並同意」，而條款中通常都會列入「主動傾聽」服務，因此不存在非法竊聽的問題。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

adblk5

登革熱｜症狀、傳播途徑、避免蚊子叮咬、預防方法。（衞生署衞生防護中心FB）

登革熱｜症狀、傳播途徑、避免蚊子叮咬、預防方法。（衞生署衞生防護中心FB） 登革熱｜症狀、傳播途徑、避免蚊子叮咬、預防方法。（衞生署衞生防護中心FB） 登革熱｜症狀、傳播途徑、避免蚊子叮咬、預防方法。（衞生署衞生防護中心FB） 登革熱｜症狀、傳播途徑、避免蚊子叮咬、預防方法。（衞生署衞生防護中心FB）

amJetso送香港迪士尼樂園成人一日門票  ⬇️⬇️立即開APP參加⬇️⬇️

 
 