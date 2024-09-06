美企自爆合作「竊聽」用户　FB、Google及Amazon急割席

有時才剛提到某樣東西，不久後手機馬上就會看到相關廣告，讓不少人懷疑「手機會偷聽」！然而，這可能不僅是都市傳說，外媒近日踢爆一間美國媒體集團，宣稱自家軟件能透過麥克風收集用戶語音數據，讓廣告商精準投放廣告。

《衛報》引述科技媒體《404 Media》的報道稱，考克斯媒體集團（Cox Media Group，CMG）在一份外流的簡報中，宣傳一款名為「主動傾聽」（Active-Listening）的軟件，宣稱能藉由AI人工智能技術，從手機、手提電腦、智能居家助理等裝置的麥克風，收集與分析用戶的「實時意向數據」（real-time intent data）。

從手機麥克風收數據

簡報提到，廣告商能將這些數據資料用於精準廣告投放。同時，這項技術也能被用來識別正在考慮購買某種產品或服務的用戶，從而向他們展示相關廣告。

報道指出，外流的簡報並未說明「主動傾聽」運作的細節，不清楚在甚麼條件或情境下軟件會監聽使用者對話，也難以掌握這項服務的使用範圍有多廣泛。而考克斯集團在簡報中宣稱，Facebook、Google、Amazon都是其合作夥伴。