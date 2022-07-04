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國際
2022-07-04 11:44:00

美俄亥俄州8警開逾90槍　手無寸鐵疑犯變「蜜蜂竇」引爭議 (有片)

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美國俄亥俄州阿克倫巿一名25歲黑人男子逃避警員追捕時，遭8名警員連開逾90槍，當場死亡。警方發放事發時警員隨身攝錄機拍攝的片段，事件引發民眾在巿內示威。俄亥俄州總檢察長強調，會就事件進行全面、公平及專業調查。

俄亥俄州8警開逾90槍，手無寸鐵疑犯變「蜜蜂竇」引爭議。(Twitter)

俄亥俄州8警開逾90槍，手無寸鐵疑犯變「蜜蜂竇」引爭議。(Twitter)

綜合當地傳媒報道，事發在上月27日警方當晚發現一名形跡可疑的25歲非裔男子Jayland Walker，他拒絕警方截查的要求，高速駕車逃走。警方於是展現圍捕，多輛警車將Jayland Walker逼得棄車而逃。

死者身上有60處槍傷

警方事後應Jayland Walker家屬要求公開片段，顯示Jayland Walker當時頭戴面罩落車逃跑，8名警員從後追捕，其後一起開槍，槍聲持續並震耳欲聾，即使Jayland Walker已倒地，警方仍未停火。警方承認，警方可能合共開了逾90槍，死者身上則至少有60處槍傷。警方亦證實，死者身上沒有武器，但在他的汽車內搜出一支手槍。

Jayland Walker當時頭戴面罩落車逃跑。(Twitter) 8名警員從後追捕，其後一起開槍。(Twitter) 8名警員從後追捕，其後一起開槍。(Twitter)

家屬律師指Jayland Walker在逃跑 警方已違反用槍準則

Jayland Walker家屬的律師Bobby DiCello表示，Jayland Walker雖曾有犯罪紀錄，車內也有被搜出槍枝，但警方企圖將他抹黑成「載著面罩又攜槍的怪物」，而且當時Jayland Walker是在逃跑，警方已違反合理用槍準則，Jayland Walker家屬將向阿克倫當局索賠。當地的非裔社區多人抗議警察歧視與過度執法。至於開槍的8名警員，目前正在休假，將接受進一步調查。

警告：影片包含暴力，或會令人情緒不安。

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