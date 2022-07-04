美俄亥俄州8警開逾90槍　手無寸鐵疑犯變「蜜蜂竇」引爭議 (有片)

美國俄亥俄州阿克倫巿一名25歲黑人男子逃避警員追捕時，遭8名警員連開逾90槍，當場死亡。警方發放事發時警員隨身攝錄機拍攝的片段，事件引發民眾在巿內示威。俄亥俄州總檢察長強調，會就事件進行全面、公平及專業調查。

綜合當地傳媒報道，事發在上月27日，警方當晚發現一名形跡可疑的25歲非裔男子Jayland Walker，他拒絕警方截查的要求，高速駕車逃走。警方於是展現圍捕，多輛警車將Jayland Walker逼得棄車而逃。

死者身上有60處槍傷

警方事後應Jayland Walker家屬要求公開片段，顯示Jayland Walker當時頭戴面罩落車逃跑，8名警員從後追捕，其後一起開槍，槍聲持續並震耳欲聾，即使Jayland Walker已倒地，警方仍未停火。警方承認，警方可能合共開了逾90槍，死者身上則至少有60處槍傷。警方亦證實，死者身上沒有武器，但在他的汽車內搜出一支手槍。