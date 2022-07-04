美俄亥俄州8警開逾90槍　手無寸鐵疑犯變「蜜蜂竇」引爭議 (有片)

美國俄亥俄州阿克倫巿一名25歲黑人男子逃避警員追捕時，遭8名警員連開逾90槍，當場死亡。警方發放事發時警員隨身攝錄機拍攝的片段，事件引發民眾在巿內示威。俄亥俄州總檢察長強調，會就事件進行全面、公平及專業調查。
綜合當地傳媒報道，事發在上月27日，警方當晚發現一名形跡可疑的25歲非裔男子Jayland Walker，他拒絕警方截查的要求，高速駕車逃走。警方於是展現圍捕，多輛警車將Jayland Walker逼得棄車而逃。
死者身上有60處槍傷
警方事後應Jayland Walker家屬要求公開片段，顯示Jayland Walker當時頭戴面罩落車逃跑，8名警員從後追捕，其後一起開槍，槍聲持續並震耳欲聾，即使Jayland Walker已倒地，警方仍未停火。警方承認，警方可能合共開了逾90槍，死者身上則至少有60處槍傷。警方亦證實，死者身上沒有武器，但在他的汽車內搜出一支手槍。
家屬律師指Jayland Walker在逃跑 警方已違反用槍準則
Jayland Walker家屬的律師Bobby DiCello表示，Jayland Walker雖曾有犯罪紀錄，車內也有被搜出槍枝，但警方企圖將他抹黑成「載著面罩又攜槍的怪物」，而且當時Jayland Walker是在逃跑，警方已違反合理用槍準則，Jayland Walker家屬將向阿克倫當局索賠。當地的非裔社區多人抗議警察歧視與過度執法。至於開槍的8名警員，目前正在休假，將接受進一步調查。
警告：影片包含暴力，或會令人情緒不安。
⚠️Warning: GRAPHIC— Nina Turner (@ninaturner) July 3, 2022
Akron Police just released the body camera footage of the killing of Jayland Walker.
Jayland was unarmed and running away when police opened fire, firing 90 shots, hitting him 60.
The Department of Justice needs to step in to investigate immediately. pic.twitter.com/owMmoSwFCi