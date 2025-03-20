美俄元首通話 普京僅小退讓

美國總統特朗普與俄羅斯總統普京周二通電話，分析指普京僅在俄烏戰爭議題上小退讓，便邁進修補美俄關係目標，同時分化美國與歐洲盟友關係。美方原是尋求俄方同意停火30天，但普京只同意俄烏暫停攻擊對方能源設施30天，且不足一天，俄烏便互相指摘對方空襲境內基建設施，令今次美俄元首對話似乎只屬空談。

路透社指，普京在特普通話小心計算，以確保特朗普看來「沒有空手而回」，這是3年來俄烏雙方首次被說服放下敵對，即使是短暫時間。白宮形容這是「邁向和平」的第一步，並期待達成雙方於黑海的海上停火，最後達致全面及長久的停戰。不過，美俄的聲明未有顯示，普京就之前的停火協議條件作出退讓，包括俄堅持烏軍撤出所有俄軍佔據的烏克蘭土地，這是基輔強烈反對的。