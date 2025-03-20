美俄元首通話 普京僅小退讓

美國總統特朗普與俄羅斯總統普京周二通電話，分析指普京僅在俄烏戰爭議題上小退讓，便邁進修補美俄關係目標，同時分化美國與歐洲盟友關係。美方原是尋求俄方同意停火30天，但普京只同意俄烏暫停攻擊對方能源設施30天，且不足一天，俄烏便互相指摘對方空襲境內基建設施，令今次美俄元首對話似乎只屬空談。
路透社指，普京在特普通話小心計算，以確保特朗普看來「沒有空手而回」，這是3年來俄烏雙方首次被說服放下敵對，即使是短暫時間。白宮形容這是「邁向和平」的第一步，並期待達成雙方於黑海的海上停火，最後達致全面及長久的停戰。不過，美俄的聲明未有顯示，普京就之前的停火協議條件作出退讓，包括俄堅持烏軍撤出所有俄軍佔據的烏克蘭土地，這是基輔強烈反對的。
俄方要求美結束對烏軍援
根據克里姆林宮聲明，普京在通話中要求特朗普對烏克蘭結束軍事援助和情報協助。特朗普接受霍士新聞訪問時否認談及有關事宜，「我們沒有談論援助」。烏克蘭總統澤連斯基質疑普京的誠意，指特普通話不久烏克蘭便遭俄軍空襲，有能源設施被擊中。烏軍方指，俄方周三凌晨出動145架無人機攻擊烏克蘭，東北部的蘇梅及首都基輔所在地區受到攻擊，蘇梅最少兩間醫院被炸毀，院內病人緊急疏散。俄羅斯反指烏軍派無人機攻擊，南部克拉斯諾達爾有油庫被擊中起火，亦有燃料輸送系統受到攻擊。俄方通宵摧毀57架烏方無人機。
分析：普京要「烏克蘭投降」
特朗普與普京通話約90分鐘，華盛頓智庫戰爭研究所指普京要求特朗普停軍援近乎要「烏克蘭投降」，他試圖以暫時停火建議作為要脅，以便在正式停火談判前先發制人取得對方退讓。有評論認為，俄方樂意戰事持續，可以牽著美國鼻子走。特普通話又同意美俄代表周日將在沙特阿拉伯再舉行會談。