美俄太空人乘俄聯盟太空船升空　往國際太空站(有片)

美國和俄羅斯關係因俄羅斯入侵烏克蘭而變得緊張之際，3名美俄太空人乘坐俄羅斯太空船抵達國際太空站。這是俄羅斯國家航天公司與美國航天局簽署「交叉飛行」協議後的首次合作。

俄羅斯國家航天集團昨日表示，搭載「聯盟MS-22」(Soyuz MS-22)太空船的聯盟號火箭，周三晚由哈薩克拜科努爾發射場升空，經過逾3小時航程後抵達國際太空站，與俄羅斯的「黎明號」小型試驗艙完成對接。參與任務的3名太空人分別是來自俄羅斯的普羅科皮耶夫和佩捷林，以及美國太空總署(NASA)的魯比奧(Frank Rubio)，他們會在太空站逗留6個月。這次是美俄簽署協議同意交叉使用兩國太空船載人前往國際太空站以來首次合作。

美俄太空人將交叉使用對方太空船來往國際太空站 俄羅斯出兵攻打烏克蘭，與美國等西方國家關係緊張，今年7月14日，俄羅斯國家航天集團和美國太空總署簽署協議，將交叉使用俄羅斯「聯盟」太空船和美國太空船將雙方太空人送到國際太空站。俄羅斯國家航天集團指，該協議有助於促進國際空間站計劃框架內的合作，有效落實為和平目的探索和利用外層空間的項目。至7月底，俄羅斯宣布將會在2024年結束與美國合作退出國際太空站，並另起爐灶。

Decollo del razzo Soyuz per la missione MS-22 verso la ISS! pic.twitter.com/kHNZDzYXso — SPACES BETWEEN US (@SPACESBETWEENIT) September 21, 2022