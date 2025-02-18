美俄官員正式會面商結束烏戰 俄提新條件：北約推翻08年允烏克蘭加入承諾｜俄烏戰爭

美俄官員周二在沙特阿拉伯首都利雅得就結束烏克蘭戰爭首次會面，被拒於談判大門外的烏克蘭和歐洲國家只可在一旁觀望，擔心美俄達成「割地賠款」協議。會面開始後數小時，俄羅斯外交部發言人在莫斯科見記者時提出停戰新條件，要求北約推翻在2008年允許烏克蘭加入的承諾。 俄烏戰爭｜美俄官員會面 外交初哥vs外交老手 美國總統特朗普競選時揚言上任後24小時內結束俄烏戰爭，美俄官員在他上任不足一個月，以及他與俄羅斯總統普京通電話6天後正式會面。美方代表包括國務卿魯比奧、國家安全顧問沃爾茲，以及中東問題特使威特科夫。坐在他們對面的俄方代表是外長拉夫羅夫，和普京外交政策顧問烏沙科夫。沙特外交大臣費薩爾則與國家安全顧問艾班坐在談判桌的主位。路透社形容美方3名代表上任不足1個月，而俄方代表則是經驗豐富的外交官，拉夫羅夫自2004年起出任外長，烏沙科夫則自2012年起擔任普京顧問。



俄烏戰爭｜俄：北約不接納烏克蘭為成員「並不足夠」 傳媒獲准在會談開始前拍照，有記者大聲問美國是否將烏克蘭排除在談判外，以及美方是否就莫斯科要求作出退讓。美俄官員均沒有回應。另邊廂，俄羅斯外交部發言在莫斯科稱，北約不接納烏克蘭為成員「並不足夠」。他們還必須推翻在2008年北約布加勒斯特峰會上，允許烏克蘭在日後加入北約的承諾，否則此問題將繼續成為歐洲大陸局勢的「毒瘤」。美國官員稱，周二的談判是雙方初步接觸，以試探俄羅斯是否真的有意結束戰爭。 克里姆林宮發言人稱，普京對和談是認真的，從一開始已不斷重複表示準備好談判，而利雅得會談或會定下特朗普與普京會面日期，也會涉及全面美俄關係。不過，發言人也質疑烏克蘭總統澤連斯基政權的正統性，達成和談協議是否有效。澤連斯基的任期早已屆滿，惟因為戰爭，烏克蘭未有舉行大選。 另外，特朗普和普京之前均表示，除了烏戰，他們也期望商討核武控制和降低全球能源價格等議題。美國拜登政府時期，因烏克蘭戰爭等事件美俄關係惡劣，並與西方國家向俄施以制裁。

俄烏戰爭｜批評者：美國未會談已讓步 有批評者認為，特朗普的代表團與俄代表團會面前已大為讓步，包括排除烏克蘭成為北約成員，又指烏克蘭想奪回被俄軍佔據的土地是天方夜譚。美國官員稱，他們只是認清事實。烏克蘭和歐洲國家領袖均擔心特朗普倉卒與俄羅斯達成協議，而不顧他們的安全保障、獎勵俄羅斯入侵鄰國，以及讓普京日後可任意威脅烏克蘭或其他國家。