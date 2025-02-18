美俄官員首次會面逾4小時結束 同意啟動烏克蘭和談進程｜俄烏戰爭

美俄官員周二在沙特阿拉伯首都利雅得就結束烏克蘭戰爭首次會面，會談持續4.5小時結束，根據雙方會後見記者的發言，會議氣氛良好和有實質作用。美方領軍人物國務卿魯比奧會後說，「今天是漫長艱難旅程的第一步，但非常重要」。他指，美俄同意恢復兩國外交使團在對方首都的配置，並組建高級團隊，就烏克蘭和平展開談判，以及促進美俄經濟合作。俄羅斯總統普京外交政策顧問烏沙科夫會後形容談判進展順利，雙方闡明對烏克蘭問題的原则性立場，並就所有問題進行認真討論。美俄因烏克蘭戰事關係惡化，互相驅逐對方大批外交官出境。

被拒於談判大門外的烏克蘭和歐洲國家只可在一旁觀望，擔心美俄達成「割地賠款」協議。會面開始後數小時，俄羅斯外交部發言人在莫斯科見記者時提出停戰新條件，要求北約推翻在2008年允許烏克蘭加入的承諾。

俄烏戰爭｜美俄官員會面 外交初哥vs外交老手

美國總統特朗普競選時揚言上任後24小時內結束俄烏戰爭，美俄官員在他上任不足一個月，以及他與俄羅斯總統普京通電話6天後正式會面。美方代表包括國務卿魯比奧、國家安全顧問沃爾茲，以及中東問題特使威特科夫。坐在他們對面的俄方代表是外長拉夫羅夫，和普京外交政策顧問烏沙科夫。沙特外交大臣費薩爾則與國家安全顧問艾班坐在談判桌的主位。路透社形容美方3名代表上任不足1個月，而俄方代表則是經驗豐富的外交官，拉夫羅夫自2004年起出任外長，烏沙科夫則自2012年起擔任普京顧問。

