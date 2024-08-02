美俄等多國換囚24人，包括華爾街日報記者。

俄羅斯與包括美國在內多個西方國家周四(1日)進行冷戰結束後規模最大的換囚行動，涉及7個國家合共24人，當中包括早前被俄判囚16年的美國《華爾街日報》記者格爾什科維奇(Evan Gershkovich)及前陸戰隊員惠蘭(Paul Whelan)。
換囚行動在土耳其的機場進行，其餘參與的國家，包括德國、波蘭、斯洛文尼亞、挪威及白俄羅斯。俄羅斯向西方國家移交15人，包括3名美國公民和1名綠卡持有人、1名德國人，以及7名俄羅斯人；白俄釋放1名被判死刑的德國人。他們由巴士送到場，再登上西方國家飛機。當中包括在俄羅斯被指控從事間諜活動而被判囚16年的《華爾街日報》記者格爾什科維奇，以及美國前海軍陸戰隊員惠蘭。
拜登：可以鬆一口氣 普京親自到機場迎接獲釋人士
今次協議在土耳其和德國等多個國家的協助下達成，美國總統拜登感謝他們進行困難和複雜的磋商，並作出大膽和勇敢的決定，如果沒有盟友的協助，不可能達成協議，又強調會繼續爭取釋放在世界各地被錯誤拘留的美國人。拜登在白宮與獲釋的美國人通電話，並與部分人的家屬會面。他形容今次是外交壯舉，又重申被俄羅斯關押的美國人都是被錯誤拘禁，現時他們的殘酷磨難已經結束，可以重獲自由，他們的家人、朋友以至整個國家，都可以鬆一口氣。
至於獲釋放返回俄羅斯的有8人，其中德國釋放的一名聯邦安全局前上校，他因為2019年在柏林殺死1名前車臣戰士而被判終身監禁，連同2名兒童，已經由土耳其返抵莫斯科。普京親自到機場迎接，並向他們逐一獻花和擁抱，又讚揚他們對國家和職責忠誠，會向曾經服役的人士頒授國家奬章。俄羅斯傳媒引述政府消息人士表示，莫斯科對今次換囚行動感到非常滿意。