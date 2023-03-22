美俄軍機碰撞｜俄尋獲美偵察機殘骸 業餘無線電愛好者意外截獲通訊

美軍指一架MQ-9收割者無人偵察機上周二與俄戰機碰撞墜落黑海，有業餘無線電通訊愛好者在事發數小時後，無意間在一個無加密的頻道截取到俄軍方通訊。有關通訊對話來自數艘俄羅斯船隻和軍機，他們找到MQ-9無人偵察機的引擎外殼、機鼻、翼和燃料缸。通訊中可聽到代號Apelsin(橙)的一方說，「這一刻，我們撈起機身的3個部分。現正前往那直升機搜尋更多殘骸。」美國國防部官員事發後聲稱，敏感資料已透過遙遠控制從機上軟件刪除，該機殘骸的軍事價值並不高。
《紐約時報》最先報道事件，有關無線電通話顯示，俄羅斯打撈船隻在事發後8個小時內，從俄控克里米亞港口城市塞瓦斯托波爾出發往MQ-9墜落的黑海地點。截獲的通訊時間共長約4小時，通話內容包括燃料不足要返回港口。打撈小隊代號除了「橙」，還有「刺蝟」、「不屈不撓」和「海王星」。
美俄軍機碰撞｜黑海2953呎深發現美軍偵察機殘骸
另外，從社交網所得的訊息，顯示俄特別任務船隻Fizik和Prof Vodyanitskiy研究船，也曾出動到事發地點周邊。接近俄國防部消息人士聲稱，俄方在塞瓦斯托波爾附近黑海2,953呎深海底，找到MQ-9偵察機殘骸。俄政府並無公開表示會打撈MQ-9，惟克里姆林宮發言人曾稱，一切由軍方決定，基於國家利益和國家安全，若有需要或會搜尋。
美國官員指俄蘇27戰機在國際領空蓄意令MQ-9墜落，俄羅斯則堅持MQ-9於俄方在烏克蘭戰事設立的「臨時俄羅斯領空」飛行，又指偵察機自己失控墜毀。美軍方其後公布MQ-9墜落前機身拍攝到的片段，顯示俄戰機從後飛至其機尾，並排放燃料，以干擾其偵察。從畫面可見，俄戰機高速擦過MQ-9機尾，似乎碰到螺旋槳，撞斷槳葉。