美俄軍機碰撞｜俄尋獲美偵察機殘骸 業餘無線電愛好者意外截獲通訊

美軍指一架MQ-9收割者無人偵察機上周二與俄戰機碰撞墜落黑海，有業餘無線電通訊愛好者在事發數小時後，無意間在一個無加密的頻道截取到俄軍方通訊。有關通訊對話來自數艘俄羅斯船隻和軍機，他們找到MQ-9無人偵察機的引擎外殼、機鼻、翼和燃料缸。通訊中可聽到代號Apelsin(橙)的一方說，「這一刻，我們撈起機身的3個部分。現正前往那直升機搜尋更多殘骸。」美國國防部官員事發後聲稱，敏感資料已透過遙遠控制從機上軟件刪除，該機殘骸的軍事價值並不高。

《紐約時報》最先報道事件，有關無線電通話顯示，俄羅斯打撈船隻在事發後8個小時內，從俄控克里米亞港口城市塞瓦斯托波爾出發往MQ-9墜落的黑海地點。截獲的通訊時間共長約4小時，通話內容包括燃料不足要返回港口。打撈小隊代號除了「橙」，還有「刺蝟」、「不屈不撓」和「海王星」。