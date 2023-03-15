美俄軍機碰撞｜美國防部：俄機師飛近美偵察機30至40分鐘 「倒油」落飛行路線

美俄軍機黑海上空碰撞，雙方各有說法，但凸顯在烏克蘭戰爭中兩國擦槍走火風險增加。美軍無人偵察機MQ-9收割者(又稱死神、MQ-9 Reaper)與兩架俄軍蘇27戰機(Su-27)周二於黑海國際水域上空飛行時碰撞，美軍偵察機最終墮海。雙方碰上究竟是俄羅斯戰機純粹騷擾影響MQ-9偵察，抑或是蓄意導致其墜毀。美軍歐洲司令部稱，俄戰機飛近美偵察機周圍和前方30至40分鐘，並且在偵察機飛行路線「倒油」排放燃料。美國國務院傳召俄羅斯駐美大使安東諾夫抗議，俄羅斯傳媒引述其講話稱，莫斯科視之為「挑釁」，美軍在接近俄邊境附近的「不可接受活動」是令俄關注的原因。克里姆林宮發言人今日稱，與美國關係處於「可悲狀況」，跌至最低點；雙方亦未有就今次事件有高層接觸。

烏克蘭開戰以來 美俄軍機首次直接「埋身」 美軍稱，事發在歐洲中部時間周二早上7時，MQ-9偵察機被俄羅斯軍機攔截和撞擊時，正於國際水域執行慣常任務，事件導致MQ-9墜落和摧毀。美軍又指，俄戰機撞擊偵察機螺旋槳令其墜毀前，曾數次「魯莽、破壞環境和不專業地」傾倒燃油和飛在偵察機前方。美國空軍歐洲及非洲司令赫克在聲明中稱，「事實上俄羅斯的不安全和不專業行為幾乎導致雙方的飛機雙雙墜毀。」自俄羅斯出兵攻打烏克蘭後，美國和英國增加在黑海的偵察飛行，一般都在國際領空，而這是烏克蘭開戰以來，美俄軍機首次直接「埋身」。美國稱，俄機師在區內與盟國飛機互動時常做出危險行為。分析認為，若是俄軍戰機蓄意撞美軍偵察機，是巨大挑釁和雙方緊張關係顯著升級，這可被視為克里姆林宮測試美國的反應。美軍將領警告，任何危險舉動可導致「錯判及無意的升級」

美俄軍機碰撞｜「俄偵察機飛近紐約，美國也會有相同舉動」 安東諾夫離開國務院時向記者稱，「若俄羅斯偵察機飛近三藩市或紐約，美國會有何反應？我清楚知道，美國也會有相同做法。」他又指，雙方對國際水域看法不同，「我們視克里米亞為俄羅斯聯邦一部分，而美國並不承認。但這是否表示有需要在此事上挑釁俄空軍。那架無人機可攜1,700公斤爆炸品，可攜數枚炸彈」。安東諾夫強調俄方並不想美俄有任何衝突。俄羅斯國防部聲稱，美軍偵察機飛向其領空，並關掉應答器，俄派出戰機查看，而美方偵察機猛地一動後失控墜落。俄國防部又稱，俄戰機無發射武器，也沒有觸碰偵察機，最後安全返回基地。