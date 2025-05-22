美俄通話後無動靜 英歐加碼制裁 澤連斯基斥普京拖延時間

美國總統特朗普與俄羅斯總統普京日前通話，討論俄烏局勢後，俄烏毫無停火跡象。烏克蘭總統澤連斯基批評，普京跟特朗普通話只是想拖延時間，繼續戰爭與佔領，呼籲西方加大制裁力度。英國及歐盟宣布對俄羅斯實施新一輪制裁。
特朗普與普京日前通話後，雙方稱通話氣氛良好充實，願進一步準備停火談判云云，然後便沒然後。澤連斯基在Telegram發文批評，普京只是想「拖時間繼續戰爭與佔領」，並稱「我們與夥伴正合作加大對俄施壓」，指西方的制裁有效，警告如俄方繼續提出「不切實際的條件」，須面對嚴重後果。
歐盟及英國最新宣布，對俄實施新一輪制裁，其中歐盟除制裁俄國油氣企業外，亦針對俄方用於規避制裁的189艘「影子艦隊」船隻，禁止停靠歐盟成員國港口，同時制裁營運人員及公司，當中包括設在本港的實體。英國則宣布針對俄羅斯軍事、能源及金融等部門的新一輪制裁，外相林德偉呼籲俄方立即同意全面及無條件停火。
特朗普︰視乎情況加碼制裁俄方
澤連斯基對歐盟及英國的決定表示歡迎，並希望美國加入進一步制裁俄方，但美國國務卿魯比奧擔心華府若威脅加碼制裁，可能會令俄方離開談判桌。特朗普則稱正考慮是否向俄羅斯追加新制裁，要視乎俄方表現及事態發展而定。
特朗普較早前表示，梵蒂岡非常願意舉辦俄烏停火會談。意大利總理梅洛尼透露已經與教宗良十四世通電話，良十四世確實表明願意在梵蒂岡主持俄烏下一輪和平談判。梅洛尼亦與澤連斯基、法國總統馬克龍、德國總理默茨和歐盟委員會主席馮德萊恩等領導人通話，同意保持密切合作及協調，為俄烏停火與和談做準備。良十四世曾表示，會親自盡一切努力，協助結束俄烏戰事。
戰況方面，俄烏雙方互相指責對方發動無人機攻擊，烏克蘭稱周二起有76架俄羅斯無人機來襲，摧毀其中63架；俄方則指在領空摧毀了159架烏方無人機。
另外，普京周二訪問接壤烏克蘭的庫爾斯克州，是俄軍約一個月前收復當地後，他首次到訪。普京跟當地志願軍見面，了解邊境戰況，指該州雖已解放，但敵軍仍企圖逼近俄邊境，全國務必團結應對，並要求增加掃雷部隊人員數目。烏軍去年8月曾突襲該州，一度控制約1,300平方公里土地。至上月底，俄軍已收復整個庫爾斯克州。