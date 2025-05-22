美俄通話後無動靜 英歐加碼制裁 澤連斯基斥普京拖延時間

特朗普與普京日前通話後，雙方稱通話氣氛良好充實，願進一步準備停火談判云云，然後便沒然後。澤連斯基在Telegram發文批評，普京只是想「拖時間繼續戰爭與佔領」，並稱「我們與夥伴正合作加大對俄施壓」，指西方的制裁有效，警告如俄方繼續提出「不切實際的條件」，須面對嚴重後果。

歐盟及英國最新宣布，對俄實施新一輪制裁，其中歐盟除制裁俄國油氣企業外，亦針對俄方用於規避制裁的189艘「影子艦隊」船隻，禁止停靠歐盟成員國港口，同時制裁營運人員及公司，當中包括設在本港的實體。英國則宣布針對俄羅斯軍事、能源及金融等部門的新一輪制裁，外相林德偉呼籲俄方立即同意全面及無條件停火。

特朗普︰視乎情況加碼制裁俄方

澤連斯基對歐盟及英國的決定表示歡迎，並希望美國加入進一步制裁俄方，但美國國務卿魯比奧擔心華府若威脅加碼制裁，可能會令俄方離開談判桌。特朗普則稱正考慮是否向俄羅斯追加新制裁，要視乎俄方表現及事態發展而定。