美俄防長通話　俄方：將打撈無人機　白宮：已採取措施防洩情報

美軍一架無人偵察機在黑海上空遭俄羅斯戰機攔截後墜毀，事發第二日，俄羅斯國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)與美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)通電話。俄方指，美國無人機在克里米亞沿岸飛行具有挑釁性，會誘發黑海地區局勢升級，俄羅斯將嘗試打撈美國無人機的殘骸。美方則指，美國會繼續在國際法允許的任何地方飛行和行動。白宫指，在無人機跌落黑海前，已透過遙控方式刪除機上的敏感軟件，以防俄羅斯取得資料。

紹伊古向奧斯汀表示，事件發生的原因是美方不遵守，俄方在進行特別軍事行動時宣布建立飛行限制區的相關規定，並增加針對俄羅斯利益的情報活動。美國無人機在克里米亞沿岸飛行具有挑釁性，會誘發黑海地區局勢升級。他又說，核大國必須盡可能採取負責任的舉措，包括保持軍事溝通渠道，以便討論任何危機情況。

奧斯汀則表示，已向俄方表明，美國會繼續在國際法允許的任何地方飛行和行動，而俄方有責任以安全和專業的方式操作軍機。奧斯汀又說，美方嚴肅對待任何令事態升級的風險，因此他認為美俄兩國保持溝通渠道暢通很重要，這樣將有助防止在未來出現誤判。