美偵察機墜毀 疑與俄戰機黑海碰撞

美俄軍機周二在黑海發生碰撞事件，雙方各有說法，但凸顯在烏克蘭戰爭中兩國擦槍走火風險增加。美軍稱，無人偵察機「MQ-9收割者」 (MQ-9 Reaper)與兩架俄軍蘇27戰機於黑海國際水域上空飛行時碰撞，美軍偵察機最終墮海。美軍歐洲司令部稱，俄戰機飛近美偵察機周圍和前方30至40分鐘，並且在偵察機飛行路線「倒油」排放燃料，以及撞擊其螺旋槳。

美國國務院傳召俄羅斯駐美大使安東諾夫抗議，俄羅斯傳媒引述其講話稱，莫斯科視事件為「挑釁」，又指關注美軍在接近俄邊境附近的「不可接受活動」。克里姆林宮發言人昨稱，與美國關係處於「可悲狀況」，跌至最低點；雙方亦未有就今次事件有高層接觸。

