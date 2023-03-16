美偵察機墜毀 疑與俄戰機黑海碰撞

美俄軍機周二在黑海發生碰撞事件，雙方各有說法，但凸顯在烏克蘭戰爭中兩國擦槍走火風險增加。美軍稱，無人偵察機「MQ-9收割者」 (MQ-9 Reaper)與兩架俄軍蘇27戰機於黑海國際水域上空飛行時碰撞，美軍偵察機最終墮海。美軍歐洲司令部稱，俄戰機飛近美偵察機周圍和前方30至40分鐘，並且在偵察機飛行路線「倒油」排放燃料，以及撞擊其螺旋槳。
美國國務院傳召俄羅斯駐美大使安東諾夫抗議，俄羅斯傳媒引述其講話稱，莫斯科視事件為「挑釁」，又指關注美軍在接近俄邊境附近的「不可接受活動」。克里姆林宮發言人昨稱，與美國關係處於「可悲狀況」，跌至最低點；雙方亦未有就今次事件有高層接觸。
轟俄機師向偵察機「倒燃油」
事發在當地周二早上7時，美軍指俄戰機在偵察機墜毀前，曾數次「魯莽、破壞環境和不專業地」傾倒燃油和飛在偵察機前方。美國空軍歐洲司令赫克稱，「事實上俄羅斯的不安全和不專業行為幾乎導致雙方的飛機雙雙墜毀。」這是烏克蘭開戰以來，美俄軍機首次直接「埋身」，究竟是俄羅斯戰機純粹騷擾影響MQ-9偵察，抑或是蓄意導致其墜毀仍各執一詞。分析認為，若是蓄意，是巨大挑釁，這可被視為克里姆林宮測試美國的反應。美軍將領警告，任何危險舉動可導致「錯判及無意的升級」。安東諾夫向記者稱，美、俄對國際水域看法不同，「我們視克里米亞為俄羅斯聯邦一部分，而美國並不承認」。俄羅斯國防部指，美軍偵察機飛向其領空，並關掉應答器，俄派出戰機查看，而美方偵察機猛地一動後失控墜落；俄戰機無發射武器，也沒有觸碰偵察機，最後安全返回基地。美軍周二稱，未尋回偵察機，俄羅斯也沒有打撈。