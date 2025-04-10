美債遭拋售 新關稅急煞停 CNN：特朗普被財政部「嚇窒」｜特朗普關稅戰

美國向全球貿易夥伴徵收高稅率對等關稅周三生效不足一天，總統特朗普即於下午公布對部分國家暫緩90天。CNN報道，特朗普之所以急煞停，是因為財政部警告美國國債正被劇烈拋售。分析指，10年期到30年期美債孳息率走高，反映市場對美國經濟前景及穩定性的憂慮。

特朗普在社交網發文稱，「過去幾天我都在考慮(暫緩)這事，我與(財長)貝森特和(商務部長)盧特尼克商議……大概在今早做決定」。CNN引述消息指，因在特朗普宣布向全球貿易夥伴徵收對等關稅後，向來被視為投資者避風港的美國國債被劇烈拋售，貝森特周三上午直接向特朗普提出有關憂慮，商界盟友亦關注債巿走勢令人不安，紛紛勸特朗普「收手」，最終令他急轉彎。特朗普宣布暫緩時，貿易代表格里爾在眾議院聽證會上仍為新關稅辯護，被民主黨人質疑他不知最新情況。