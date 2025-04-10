美債遭拋售 新關稅急煞停 CNN：特朗普被財政部「嚇窒」｜特朗普關稅戰

美國向全球貿易夥伴徵收高稅率對等關稅周三生效不足一天，總統特朗普即於下午公布對部分國家暫緩90天。CNN報道，特朗普之所以急煞停，是因為財政部警告美國國債正被劇烈拋售。分析指，10年期到30年期美債孳息率走高，反映市場對美國經濟前景及穩定性的憂慮。
特朗普在社交網發文稱，「過去幾天我都在考慮(暫緩)這事，我與(財長)貝森特和(商務部長)盧特尼克商議……大概在今早做決定」。CNN引述消息指，因在特朗普宣布向全球貿易夥伴徵收對等關稅後，向來被視為投資者避風港的美國國債被劇烈拋售，貝森特周三上午直接向特朗普提出有關憂慮，商界盟友亦關注債巿走勢令人不安，紛紛勸特朗普「收手」，最終令他急轉彎。特朗普宣布暫緩時，貿易代表格里爾在眾議院聽證會上仍為新關稅辯護，被民主黨人質疑他不知最新情況。
關稅影響企業與投資者信心
特朗普宣布暫緩新關稅後，美股即反彈，但特朗普的不確定性正影響企業和投資者信心，最穩定收益的美國長期國債本周遭大幅拋售。外界臆測中美貿易戰下，中國開始拋售美債，但市場人士大多認為美債價格走低，跟投資者避險，與對沖基金減少美債期貨及現貨的「基差交易」(Basis Trade)有關。
美國長期國債遭拋售
美債價格與孳息率呈反向移動，債券價格走低、但孳息率升高，美國20年與30年長期債券孳息率周三一度升破5%，10年期達到4.5%，美國經濟的前景與穩定性受到質疑。《華爾街日報》報道，美債遭拋售，原因在於以槓桿或融資購入的券商或持有者，須減少投資組合風險，降低當中的借貸比例。
金融業面臨巨大壓力
過去幾天，美股與美債價格少見地一致下跌，許多機構投資者感到不安，如果國債拋售潮持續，融資追繳令將跟進，銀行及金融業者將面臨更大壓力。美債是中國、歐洲多國、日本等外匯存底的最主要成分，也是美國資本市場調節資金供給的重要工具，孳息率變化對銀行和企業影響重大，財政部和聯儲局(Fed)長期關注美債穩定性。