美元現首個亞裔面孔　女星黃柳霜肖像25分硬幣下周一流通

美國鑄幣局就美國女性鑄幣計畫(American Women quarters)推出刻有多位傑出女性肖像的硬幣，以表彰美國傑出女性成就，其中一名為華裔女演員黃柳霜(Anna May Wong)，她將成為第一位登上美國流通貨幣的亞裔女性。
英國廣播公司(BBC)報道，黃柳霜1905年出生在洛杉磯，14歲開始演出，直到1922年終於在電影《海逝》(The Toll of the Sea)擔綱主角。她一生演出超過60部電影，橫跨默片與第一部彩色電影的時代，也是首位在電視劇中演出主角的亞裔演員，被譽為是荷李活第一位華裔明星。但後來因不堪忍受當時的種族差別待遇環境，轉往歐洲發展。
美國鑄幣局局長Ventris Gibson表示，在提升亞裔美國演員代表性和多面相的進程裡，黃柳霜是一位勇氣十足的象徵性人物，「硬幣的設計反映出黃柳霜成就的深度和廣度。她克服了那年代她所面對的挑戰和障礙。」
硬幣將鑄造逾3億枚下周一開始流通
美國在憲法第19號修正案一百週年，推出美國女性鑄幣計畫，在2022年到2025年間，每年推出5位不同女性的25分美元硬幣，一面是首任總統華盛頓，一面則是各領域女星先驅。已推出的4位女性硬幣，包含非裔詩人Maya Angelou、美國首位女性太空人萊德(Sally Ride)、切羅基族首位女酋長Wilma Mankiller與女性人權運動人士Nina Otero-Warren。黃柳霜的肖像會是第五位，亦是最後一位其肖像刻在美國貨幣上的傑出女性，硬幣另一面為首位美國總統喬治華盛頓，將鑄造逾3億枚，下周一(24日)開始在市面上流通。