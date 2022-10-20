美元現首個亞裔面孔　女星黃柳霜肖像25分硬幣下周一流通

英國廣播公司(BBC)報道，黃柳霜1905年出生在洛杉磯，14歲開始演出，直到1922年終於在電影《海逝》(The Toll of the Sea)擔綱主角。她一生演出超過60部電影，橫跨默片與第一部彩色電影的時代，也是首位在電視劇中演出主角的亞裔演員，被譽為是荷李活第一位華裔明星。但後來因不堪忍受當時的種族差別待遇環境，轉往歐洲發展。

美國鑄幣局局長Ventris Gibson表示，在提升亞裔美國演員代表性和多面相的進程裡，黃柳霜是一位勇氣十足的象徵性人物，「硬幣的設計反映出黃柳霜成就的深度和廣度。她克服了那年代她所面對的挑戰和障礙。」