美八旬翁為救3歲孫女 遭保姆持螺絲批捅死 保姆成身血 全裸上街追殺女童

美國密歇根州發生恐怖殺人案，一名83歲祖父為保護3歲孫女，在家裡慘遭保姆持螺絲批捅死。保姆殺人後全身赤裸逃離現場，最終被警方拘捕，初步調查顯示，她有毒癮，疑受藥物影響犯案。 《紐約郵報》等報道，案發於底特律附近的Royal Oak，35歲的布思(Samantha Booth)受聘照顧3歲女童，上月24日，布思突然拒絕接聽女童父母的電話，父母當時不在家，因擔心家裡出狀況，即委託女童的83歲祖父大衛(David Ong)前往他們家查看。 可是，大衛抵達後同樣沒接聽電話，父母隨即再請一名家人前往查看，未料就在屋裡的地牢發現全裸的布思滿身鮮血、躺在地上，大衛則頭部受重創，血流如注，躺在布思身旁，看來已沒有生命跡象。3歲女童亦在場。

警方指出，布思看到這名親屬後，突然情緒激動，爬起來襲擊他，危急之際，親屬立即抱起女童逃跑。處於瘋狂狀態的布思手持螺絲批，全裸追出屋外，要攻擊2人。



警方表示，布思追著這名男親屬並跑到街上，他抱著女童，邊走邊大聲呼救，鄰居聽到呼叫聲，將他和女童帶進屋裡躲避，男子跟布思糾纏期間受了輕傷。警員隨後接報到場，看到布思仍在附近遊蕩，警員上前盤問，她即逃跑，不久就被警員制服並拘捕。 報道指，警方在布思的手提袋裡發現迷幻蘑菇和大麻，懷疑她受藥物影響而處於躁狂狀態。但警方暫未確認布思犯案時曾否吸毒。