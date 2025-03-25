美分別與俄烏會談 克宮：特朗普提出黑海停火

美國繼續斡旋俄烏戰爭停火，美方談判代表在沙特阿拉伯先後與兩國代表會晤，美俄主要商討暫停黑海攻擊。克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，昨日會談集中商討黑海船隻航行安全，「那是(美國)總統特朗普提出，總統普京同意」。佩斯科夫又稱美俄均願意及準備邁向和平協議，這是雙方的共識。

烏克蘭防長烏梅羅夫周日率代表團與美代表會晤後稱，主要討論烏克蘭提出的能源設施和關鍵基建保護，形容會談富成效，期待接下來的俄美會談有進一步進展。至於美俄會談，據悉美方由白宮國家安全委員會高級主任皮克率領，俄方則派出上議院外交事務委員會主席卡拉辛等人。有報道指，俄方期望恢復2022年達成的「黑海倡議」，容許貨船進出烏克蘭沿著黑海通道的港口，以交換放寬對俄的制裁。佩斯科夫昨指，該協議對俄方的承諾一直未兌現。烏海軍發言人指，烏方控制了海上情況，有關會談不會帶來改變。有烏反對派議員則稱，若黑海停火包括俄軍艦停止從黑海發射導彈、停止攻擊港口基建，那將是良好的一步。