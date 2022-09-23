美制裁伊朗道德警察　伊總統批西方雙重標準

伊朗一名22歲女子阿米尼(Amini)因佩戴頭巾不當，上周被道德警察拘捕，扣留期間死亡，持續觸發民眾上街抗議，並蔓延至50多個城鎮，當局指死亡人數增至最少17人，包括5名安全人員，但人權組織估計，至少31名平民喪生。美國財政部宣布制裁伊朗道德警察，伊朗總統萊希批評西方雙重標準，指美國等其他國家，每日都有人死於警方的執法行動。

美國財政部宣布制裁伊朗道德警察，包括7名軍方和保安部隊高級官員，指他們要為阿米尼的死負責，又批評道德警察違反和平示威權利。美國財長耶倫讚揚阿米尼勇敢，她的死反映伊朗政權對人民的又一暴行。國務卿布林肯敦促伊朗當局，停止系統性檢控女性，並容許和平示威進行。

民眾連日上街示威，警方出動水炮槍械鎮壓，造成死傷。當地民眾無法正常使用互聯網，懷疑當局封鎖國內互通消息。伊朗國營傳媒報道，死亡人數增至最少17人，包括5名安全人員，總部設在挪威奧斯陸的「伊朗人權組織」指，最少31名平民被殺害。

伊軍方促檢控散播假新聞及謠言者

正在紐約出席聯合國大會的伊朗總統萊希，指美國等其他國家，每日都有人死於警方的執法行動下，批評西方雙重標準。他又指，驗屍報告未有顯示警員濫權，但他不想急於下結論，並已經親自向死者家屬保證，會繼續調查。他說，伊朗有言論自由，但示威者的混亂行為是不可接受。

伊斯蘭革命衛隊發聲明，慰問涉事女死者的家人，又要求司法部門檢控在社交媒體及街上散播假新聞及謠言的人。情部報門亦警告，參與示威屬非法，可能會被檢控。伊朗國營傳媒指，親政府團體今日將舉行集會，表明不會放過犯罪分子。



