美副總統萬斯再焫火頭 稱英是「隨便一個40年沒參戰的國家」無視曾和美並肩作戰(有片)

美國總統特朗普日前跟到訪的烏克蘭總統澤連斯基在白宮爆發罵戰,其「戰狼」副手萬斯(JD Vance)可謂「功不可沒」。澤連斯基之後在英國獲得歐洲的盟友安慰,並聲言力撐到底,英國及法國稱可聯手參與烏克蘭的維和行動,英方更表明願意擔任援烏的領導角色。

萬斯︰烏讓美國人得益 可保安全

然而萬斯接受霍士新聞訪問時,對英國首相施紀賢派維和部隊赴烏的計劃,大潑冷水。萬斯重申烏克蘭應簽署礦產協議,「若你(烏克蘭)想要真實的安全保障、想真的確保普京不再侵略烏克蘭,最佳的安全保障是讓美國人在烏克蘭的未來中獲得經濟利益」。他重摑英國一大巴,說「相較於由隨便一個已30或40年沒參戰的國家(a random country that hasn't fought a war in 30 or 40 wars)派2萬軍人到來,這(簽署礦產協議)是更佳的安全保障」。