美副總統萬斯再焫火頭 稱英是「隨便一個40年沒參戰的國家」無視曾和美並肩作戰(有片)

美國總統特朗普日前跟到訪的烏克蘭總統澤連斯基在白宮爆發罵戰，其「戰狼」副手萬斯(JD Vance)可謂「功不可沒」。澤連斯基之後在英國獲得歐洲的盟友安慰，並聲言力撐到底，英國及法國稱可聯手參與烏克蘭的維和行動，英方更表明願意擔任援烏的領導角色。
萬斯︰烏讓美國人得益 可保安全
然而萬斯接受霍士新聞訪問時，對英國首相施紀賢派維和部隊赴烏的計劃，大潑冷水。萬斯重申烏克蘭應簽署礦產協議，「若你(烏克蘭)想要真實的安全保障、想真的確保普京不再侵略烏克蘭，最佳的安全保障是讓美國人在烏克蘭的未來中獲得經濟利益」。他重摑英國一大巴，說「相較於由隨便一個已30或40年沒參戰的國家(a random country that hasn't fought a war in 30 or 40 wars)派2萬軍人到來，這(簽署礦產協議)是更佳的安全保障」。
英議員及老兵痛斥萬斯「抹掉歷史」極不尊重
萬斯的言論引起不少英國人、議員及老兵震怒，要求他道歉，指他無視911襲擊之後，英軍曾跟美軍聯合在阿富汗及伊拉克並肩作戰，並造成636名英軍犧牲的事實。批評者怒斥萬斯抹掉英軍犧牲的歷史，指其言論「極度不尊重」。
萬斯曾在慕尼黑安全會議批評歐洲
今次已非萬斯公開批評歐洲國家。他在上月舉行的慕尼黑安全會議上，就民主、移民等問題抨擊歐洲，聲稱歐洲當前面臨的最大威脅來自其內部，並質疑當前歐洲價值觀是否值得美國捍衛。他批評德國的移民政策，亦點名批評歐盟委員會、瑞典，甚至英國，令各界側目。大會主席、德國資深外交官霍伊斯根(Christoph Heusgen)在閉幕致詞時，稱擔心歐美不再擁有共同價值觀後落淚。大會其後淡化事件，稱霍伊斯根只是因即將離任才一時感觸。