美劇《創造安娜》原型女角據報獲釋　被禁用社交媒體

個案被Netflix拍成劇集《創造安娜》的女騙子，Anna Sorokin據報獲得假釋，不過法庭要求禁止她使用社交媒體。

俄羅斯出生的Anna Sorokin曾偽冒遺產繼承人，騙取包括銀行及紐約上流社會人物等共6,700萬美元。Anna Sorokin的代表律師表示：「我們對於法院今日決定釋放Anna Sorokin感到無比的高興。」

Anna Sorokin被指在周三獲得1萬美元的債券，讓她可以在家中接受軟禁。她的法律代表指：「儘管她的獲釋條件還有一些障礙需要克服，但她仍然很高興，並可以就她的錯誤定罪作出上訴。」

Anna Sorokin在2019年4月，被指控8項控罪，並被判4至12年監禁。她原本在去年2月獲准離開監獄，但之後又被移民局扣留。美國移民局的法官在周三對Anna Sorokin作出一項限制，禁止她直接或透過第三者接觸任何社交媒體。

Anna Sorokin在2016至2017年間，聲稱自己是6,000萬歐元遺產的繼承人，令她可以從銀行及美國的上流人物身上獲得大量的金錢，並過上流社會的生活。而她的故事之後被拍成Netflix劇集。Anna Sorokin在出庭時亦穿上不同的禮服而成為話題。