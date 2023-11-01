美劇《Days of Our Lives》男星Tyler Christopher心臟病去世　終年50歲

曾與《靚太唔易做》Eva Longoria有過短暫的婚姻

曾與他在美劇《杏林春暖》中合作的男星莫里斯貝納德 (Maurice Benard) 在IG上發文表示，克里斯多福於美國時間31日早上在聖地亞哥的公寓中因心臟病去世。克里斯多福的經紀人隨後也證實了這個消息。貝納德在貼文中寫道：「泰勒是一個真正有才華的人，他表演的每個場景都點亮了銀幕，並透過他的表演為忠實的粉絲帶來歡樂。泰勒是一個可愛的靈魂，對於所有認識他的人來說都是很好的朋友。我們對失去親愛的朋友感到無比悲痛，並為他的孩子和父親祈禱。」他也肯定泰勒是改善心理健康和藥物濫用治療的倡導者，不畏壓力，公開談論自己與躁鬱症和酒精的鬥爭。克里斯多福憑藉著美劇《我們的日子》(Days of Our Lives) 中飾演史蒂芬·迪梅拉 (Stefan DiMera) 獲得2016年日間艾美獎最佳男主角獎。他最為人所知的作品是1996年至2016年在《杏林春暖》中扮演尼古拉斯·卡薩丁(Nikolas Cassadine)。克里斯多福曾與《靚太唔易做》伊娃朗格莉亞（Eva Longoria）有過一段短暫的婚姻，後來與一名賽車記者結婚，但已於2021年離婚。他身後留下2名子女。

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