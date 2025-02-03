美加徵中國10%關稅周二生效 中方將向世貿提訟並反制

美國總統特朗普上台僅兩周引爆「關稅戰2.0」，繼首個總統任期後，再以關稅作為與他國談判籌碼。他上周六正式簽署行政命令，周二起向中國貨品加徵10%關稅，北美鄰國加拿大和墨西哥貨品則徵收25%關稅，以「懲罰」3國未有盡力打擊鴉片類藥物芬太尼流入美國，以及加、墨兩國未有阻截非法移民到美國。中國商務部則指，對於美方的錯誤做法，中方將向世貿組織提出訴訟。加墨均表示會對美國貨品徵收報復性關稅。 特朗普稱，徵收關稅是必須措施「以保護美國人」，施壓3國阻止芬太尼生產並流入美國，以及加拿大和墨西哥阻截非法移民。加拿大是美國能源主要輸入國，為減少對民眾影響，特朗普另簽署行政命令，向加拿大的原油、天然氣和能源徵收較溫和的10%關稅。特朗普的行政命令還包括若被加徵關稅的國家對美國實施報復行動，會進一步提高關稅稅率的機制。

經濟學家：美通脹將惡化 經濟增長轉差 中、加、墨是美國3大貿易夥伴，輿論指若上述關稅措施持續，或令通脹大幅惡化，但不少選民投票給特朗普是期望他能夠解決生活必需品、燃油、房屋和汽車等價格上升。關稅也可能令全球經濟陷混亂。耶魯大學預算實驗室估計，特朗普的關稅戰將令美國住戶每年損失1,000至1,200美元(約7,800至9,360港元)購買力。有美國經濟學家指，關稅將令美國物價上升，今年的通脹率將較去年2.9%增加0.4個百分點。至於經濟增長，將由去年的2.8%，跌至今年的1.5%，明年則為2.1%。因入口成本增加將令消費者減少購買，也影響商業投資。 加州雪糕店Penny Ice Creamery老闆Zach Davis 稱，打算開6間分店，但店舖使用的設備來自中國，例如雪櫃和攪拌器，成本將會增加。他也不想加價，原本期望通脹會下降，經濟在2025年趨穩定，現在關稅戰再度來臨，一切可能打回原形。他仍記得特朗普在首個任期向中國實施關稅時，令其店內設備成本額外增加。Davis雪糕店也向加拿大入口裝飾彩糖，可說是雪上加霜，利潤將變得微薄。

中方：芬太尼是美國問題 外交部表示，美方以芬太尼問題為由，對中國輸美產品加徵10%關稅，中方對此強烈不滿，堅決反對，將採取必要反制措施，堅定維護自身正當權益。外交部指貿易戰、關稅戰沒有贏家。美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反世貿組織規則，不僅解決不了自身問題，更不利於雙方，無益於世界。外交部表示，芬太尼是美國問題。本著人道主義精神，中國為美國應對芬太尼問題提供了支持。 外交部續稱，應美方請求，中方於2019年宣布正式整類列管芬太尼類物質，是全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家；指美方應客觀、理性看待和處理自身芬太尼問題，而不是動輒以關稅手段威脅他國。加徵關稅的做法不具建設性，勢必影響並損害雙方今後合作禁毒問題。中方敦促美方糾正錯誤做法。



杜魯多：向1550億美國貨徵25%關稅 加拿大總理杜魯多宣布，將向總值1,550億加元(約8,300億港元)美國貨品徵收25%關稅，以保護加國利益、消費者、工人和商業。首階段回應措施在周二生效，包括向美國入口的300億加元(約1,600億港元)貨品徵收關稅，包括果汁、花生醬、葡萄酒、烈酒、啤酒、咖啡、鞋、電單車和化妝品。第二階段將向1,250億加元(約6,699億港元)美國貨品徵關稅，涉及貨品清單將於實施前21天向外界公布，屆時將包括客用車輛、貨車、電動汽車和鋼鋁產品。 加方強調，若美方繼續向加國實施不合理關稅，不排除採取其他非關稅措施。當局又指，不足1%的芬太尼和非法移民是從加拿大進入美國。墨西哥總統辛鮑姆稱會採取報復性行動，但暫未有提出具體措施。