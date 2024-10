美加雙雄獲物理學諾獎 研人工神經網絡 助電腦學習發展AI

瑞典皇家科學院表示,向霍普菲爾德和欣頓頒發物理學獎,是要表揚「他們的基礎發現和發明,令電腦得以藉著人工神經網絡機器來學習」。公告稱,二人是利用物理學,在資訊海中找出規律(used physics to find patterns in information)、並用物理學訓練人工神經網絡(trained artificial neural networks using physics)。目前民眾得以用電腦翻譯語言、解讀圖像,甚至跟電腦對話,一切都要拜電腦藉由「人工神經網絡」學習所賜。