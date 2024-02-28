美加2月暖如夏季創高溫紀錄 密蘇里州飆至30度 芝加哥一天轉了四季

美國與加拿大多個城市本周均創下2月高溫紀錄，即使現在仍是冬季，許多地方卻溫暖如夏。其中，芝加哥先暖後凍，一天之內經歷四季。

密蘇里州聖路易市周一(26日)錄得最高氣溫攝氏26.7度，周二(27日)更升至30度，創當地2月最暖紀錄。氣象專家指，除了氣候變化，厄爾尼諾現象(El Nino)也是促成冬季出現高溫天氣的因素之一。但這種冬季高溫不會持續太久，料很快就會回復冬天應有的寒冷。

芝加哥一天經歷春夏秋冬

美國國家氣象局表示，雖然芝加哥周二錄得最高氣溫達21度以上，但在寒風因素下，預料周三(28日)早上氣溫會驟降至零度以下。氣象局形容，芝加哥的天氣就像24小時內經歷一遍夏、春、秋、冬。