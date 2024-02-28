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國際
2024-02-28 17:05:55

美加2月暖如夏季創高溫紀錄 密蘇里州飆至30度 芝加哥一天轉了四季

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美國德州達拉斯周二天氣和暖，一名兩歲女童到公園戲水。(美聯社)

美國德州達拉斯周二天氣和暖，一名兩歲女童到公園戲水。(美聯社)

美國與加拿大多個城市本周均創下2月高溫紀錄，即使現在仍是冬季，許多地方卻溫暖如夏。其中，芝加哥先暖後凍，一天之內經歷四季。

密蘇里州聖路易市周一(26)錄得最高氣溫攝氏26.7度，周二(27)更升至30度，創當地2月最暖紀錄。氣象專家指，除了氣候變化，厄爾尼諾現象(El Nino)也是促成冬季出現高溫天氣的因素之一。但這種冬季高溫不會持續太久，料很快就會回復冬天應有的寒冷。

芝加哥一天經歷春夏秋冬

美國國家氣象局表示，雖然芝加哥周二錄得最高氣溫達21度以上，但在寒風因素下，預料周三(28)早上氣溫會驟降至零度以下。氣象局形容，芝加哥的天氣就像24小時內經歷一遍夏、春、秋、冬。

明尼蘇達州首府明尼阿波利斯與聖保羅區(Minneapolis-St. Paul)周一氣溫為18.3度，創下2月高溫紀錄，周二卻發出暴風雪警報。

美國德州達拉斯周二天氣和暖，一名兩歲女童到公園戲水。(美聯社) 美國德州達拉斯一名母親周二趁天氣暖和，帶兩名小兒子到公園玩樂、拍照。(美聯社) 美國德州達拉斯周二和暖，居民到公園遊玩拍照。(美聯社) 美國德州達拉斯一名母親周二帶兒子郊遊，享受冬季和暖。(美聯社) 德州達拉斯一名小童到公園戲水，玩得開懷。(美聯社) 美國德州達拉斯周二天氣和暖，一名兩歲女童在公園戲水。(美聯社) 美國伊利諾伊州德斯普蘭斯周二有民眾趁和暖天氣，到高球場練波。(美聯社) 美國伊利諾伊州德斯普蘭斯周二有民眾趁和暖天氣，到高球場練波。(美聯社) 美國伊利諾伊州德斯普蘭斯周二有民眾趁和暖天氣，到高球場練波。(美聯社) 美國伊利諾伊州德斯普蘭斯一個高球訓練場綠草如茵。(美聯社)

蒙特利爾創2月高溫紀錄

加拿大同樣刷新冬季高溫紀錄，其中蒙特利爾周二最高溫度為攝氏15度，創下2月單日高溫紀錄。

根據美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)和歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus Climate Change Service)資料，今年1月是全球有紀錄以來最暖的1月。

氣候科學家豪斯法勒(Zeke Hausfather)在社交平台「X」發文指出，即使寒冷天氣即將到來，「20242月仍很有可能成為有紀錄以來最暖的2月」。

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