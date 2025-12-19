美北卡州小型飛機墜毀7死 傳奇車手Greg Biffle一家罹難(有片)

有目擊者拍攝片段，看到跑道現場有飛機殘骸起火，指涉事飛機飛得太低。有飛機追蹤網站的資料顯示，涉事飛機當地星期四原定飛往佛羅里達州，但在起飛後不久，即是當地早上10時許，在惡劣天氣下試圖返回北卡羅來納州機場，在大約10時20分時在機場的跑道墜毀。

墜毀飛機登記在比弗爾的公司名下，他當時與妻子、14歲女兒、5歲兒子一同在機上，飛機上還有另外3人，包括一對父子。美國國家運輸安全委員會和聯邦航空管理局正在事故進行調查。

三大系列賽取得逾50勝

終年55歲的比弗爾是全國運動汽車競賽協會（NASCAR）的退役賽車手，他於NASCAR的三大系列賽中贏得超過50場比賽的勝利，包括19次在盃賽奪冠。NASCAR指，比弗爾是一位冠軍車手，更是NASCAR大家庭中備受愛戴的一員，一位鬥志昂揚的競爭者，亦是許多人的摯友。他對賽車運動的熱情、正直的品格以及對車迷和競爭對手的奉獻精神，都對這項運動產生了深遠的影響，並向他的家人致以深切哀悼。