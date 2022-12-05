美北卡羅來納州變電站遭開槍破壞　約4.5萬戶斷電

美國北卡羅萊納州穆爾縣(Moore)2個變電站周日(4日)被人蓄意開槍破壞，導致大規模停電，約4.5萬戶受影響。電力公司指，需要幾日修復，最快星期四(8日)才完成。當局宣布進入緊急狀態，晚上9時至早上5時宵禁，以保障民眾及商舖安全，學校星期一停課。因應晚上寒冷，當局開放避寒中心讓居民暫住。

《紐約時報》(The New York Times)報道，穆爾縣(Moore)2個變電站周日(4日)被人蓄意開槍破壞，導致大規模停電，約4.5萬戶受影響。警方指，變電站不是隨機被破壞，而是有針對性，但暫時未知動機，亦未有人被捕，正與聯邦調查局合作追緝疑犯。穆爾縣日下午宣布進入緊急狀態，包括從周日晚上 9 點開始持續到週一凌晨 5 點的宵禁。目前尚不清楚宵禁是否會延長。州長庫珀形容破壞重要基建設施性質嚴重，期望警方徹查。