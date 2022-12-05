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國際
2022-12-05 11:42:00

美北卡羅來納州變電站遭開槍破壞　約4.5萬戶斷電

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美國北卡羅萊納州穆爾縣(Moore)2個變電站周日(4)被人蓄意開槍破壞，導致大規模停電，約4.5萬戶受影響。電力公司指，需要幾日修復，最快星期四(8)才完成。當局宣布進入緊急狀態，晚上9時至早上5時宵禁，以保障民眾及商舖安全，學校星期一停課。因應晚上寒冷，當局開放避寒中心讓居民暫住。

美北卡羅來納州變電站遭開槍破壞，約4.5萬戶斷電。(Twitter)

美北卡羅來納州變電站遭開槍破壞，約4.5萬戶斷電。(Twitter)

《紐約時報》(The New York Times)報道，穆爾縣(Moore)2個變電站周日(4)被人蓄意開槍破壞，導致大規模停電，約4.5萬戶受影響。警方指，變電站不是隨機被破壞，而是有針對性，但暫時未知動機，亦未有人被捕，正與聯邦調查局合作追緝疑犯。穆爾縣日下午宣布進入緊急狀態，包括從周日晚上 9 點開始持續到週一凌晨 5 點的宵禁。目前尚不清楚宵禁是否會延長。州長庫珀形容破壞重要基建設施性質嚴重，期望警方徹查。

因應晚上寒冷，當局開放避寒中心讓居民暫住。(Twitter)

因應晚上寒冷，當局開放避寒中心讓居民暫住。(Twitter)

事件未知是否與反對變裝表演有關

對於有關破壞行為是否與該區近日有強烈反對變裝表演(drag show)有關，警方表示會循所有方向調查，但暫時未有證據顯示事件與變裝表演有關。

製作該節目的 LGBTQ 組織 Sandhills PRIDE則表示，事件發生前收到了暴力威脅，但沒有人表示有任何計劃對該地區的電網進行攻擊。

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