美參議員斥特朗普施政　馬拉松演講逾25小時創紀錄(有片)

美國民主黨籍新澤西州參議員布克(Cory Booker)，周二(1日)在參議院持續站立發表長達25小時的演說，從頭到尾未曾離開議事廳上廁所，他批評總統特朗普施政，創下參議院最長演講紀錄。白宮則駁斥布克的演講是政治作秀。 未曾離開議事廳上廁所 55歲的布克當地星期一晚上7時開始「馬拉松式」發言，他當時揚言只要身體狀況允許，就會一直待在演講台上，直至星期二晚上8時05分結束，歷時25小時5分鐘，獲在場的民主黨議員拍掌歡呼，他打破1957年由時任參議員瑟蒙德(Strom Thurmond)創下24小時18分鐘的發言紀錄，當時瑟蒙德試圖阻止1957年《民權法案》通過。

開放讓其他參議員提問「喘口氣」 布克在演講中大部分時間都批評特朗普的政策，包括裁減聯邦政府僱員、削減醫療保健計劃等，指特朗普奪取越來越多的行政權力，使美國民主面臨風險，又批評在特朗普的領導下，美國與傳統盟友關係迅速惡化，為了拖延時間，布克亦朗讀來自選民的信和讀報，吟誦詩歌和討論體育等話題。他在演講後半段也巧妙地利用了一些規則允許其他民主黨參議員提問，讓自己短暫休息，同時仍然控制著發言，從始自終都沒有離開會場。