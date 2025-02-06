美取消小額包裹免稅 阻中國電商平貨湧入 一度宣布停收內地及香港包裹

中美貿易戰2.0爆發波及香港，並引發寄包裹往美國的混亂事件。美國郵政(U.S. Postal Service,USPS)周二宣布，即日起暫停接受中國內地和香港的包裹，信件不受影響，但香港時間昨晚又改口稱恢復接收包裹和郵件。引發混亂源頭相信是美國總統特朗普簽署行政命令取消800美元(約6,240港元)或以下「小額包裹」(de minimis)免關稅政策。外界認為有關措施是針對Temu和Shein等中國電商平台，阻止大量廉價商品湧入美國。美國亦宣布，周二起對中國貨品加徵10%關稅政策也適用於香港。特區政府較早時稱，對美方向香港產品加徵一成關稅，以及暫停香港郵政向美國付運內載貨品的郵件表示強烈不滿。
美國郵政宣布恢復收包裹的公布稱，與邊境保衛局正就新的中國關稅制定有效收件機制，確保包裹郵寄服務所受影響減至最低。有分析指，美國郵政需時制定政策執行新關稅措施，去年每天有400萬個小額包裹，要檢查全部包裹是艱巨工作。
美方向中國加徵關稅，聲稱因中方打擊毒品芬太尼流入美國不力。路透社稱，之前曾報道有中國供應商將芬太尼原料偽裝成小配件和平價貨品，透過小額包裹寄到美國。
路透社指，總部設在新加坡的中國跨境速食時裝(Fast Fashion)零售商Shein和電商購物平台拼多多海外版Temu，藉著小額包裹免關稅近年在美國生意急速增長。根據美國國會2023年6月一份報告，兩間公司每天佔了美國全部小額包裹超過30%，而近一半寄往美國的小額包裹來自中國。有物流業界人士指，這些商店並不熟悉報關文件手續，對他們來說新措施是一種挑戰。
速遞公司：港包裹寄件人須付關稅
美國郵政改口前，香港郵政宣布即日暫停接收寄往美國的包裹，其他載有文件的郵件不受影響，星期二或之後進入美國的包裹，香港郵政收到美國當局退件後，會安排退回給寄件人。多間大型速遞和物流公司昨稍早稱，不受美國郵政停收包裹影響，惟部分公司或要求寄件者繳付關稅。FedEx、UPS及DHL和順豐均指，寄往美國的包裹郵寄服務維持正常。FedEx稱或要支付額外關稅；UPS指正商討關稅安排。DHL指，正在與客戶、供應商和其他持份者積極合作應對，避免供應鏈受阻或對消費者和客戶造成影響。順豐指，會因應關稅調整，須在包裹稱重時預收一定比例的關稅保證金。
港商：電商平台受影響最嚴重
香港付貨人委員會主席林宣武表示，近年不少內地出口電商產品經內地或香港郵政，轉寄至世界各地，措施將對電商平台的影響最嚴重，部分貨品或未能清關而滯留，當地消費者或因未能收取貨品要求退款。
他續指，部分業界或會暫停發貨，如電商須郵寄貨物到當地，可改用大型國際速遞公司，以專屬快遞機隊運送；惟成本較高，清關手續程序亦較繁複，令貨物延誤運送。
商界立法會議員林健鋒相信業界會靈活應對，因除郵政方式，也可以選擇其他方法速遞。他指，中美貿易戰源於美國，本港商界已做好準備，過去幾年將部分生產線搬到亞洲其他地方，預計影響不太大。廠商會會長盧金榮指，今次措施對製造業影響不大，對電商業較大影響，因為業界每日都須寄出大量包裹到美國。
美：加徵10%關稅適用於香港
至於加徵關稅方面，美國海關及邊境保衛局周一發出通知，新的額外關稅將包括來自香港產品。文件指，刊物和影片等資訊性質物品、旅客隨行攜帶的自用產品，以及捐贈物品可獲豁免。有傳媒引述文件報道，當局會根據供應鏈文件，如原產地證明、訂單、裝箱貨單等，判斷商品來源，來自中國或香港都要交額外關稅。若商品主要是在中國或香港製造、組裝或加工，即使經第三國轉運，仍可能被視為中國或香港產品，適用於額外關稅。
特區政府：強烈反對美國關稅措施
特區政府發言人表示，美國對香港產品加徵額外關稅是無視香港根據《基本法》第116條及獲世界貿易組織肯定作為單獨關稅地區的地位。發言人指，作為世貿組織的創始成員，特區政府一直秉持自由、暢通的貿易原則，強烈反對任何企圖損害香港聲譽和單獨關稅地區地位的行動。特區政府敦促美方採取即時行動，糾正聯邦登記冊公告，並盡快恢復內載貨品的郵件的郵政服務。發言人強調，正密切留意事態發展，假如美方不糾正其錯誤行為，將採取一切可能的行動，包括循世貿組織途徑，以捍衛合法權益。另方面，特朗普周二表示，不急於與國家主席習近平通話。對於中國對美國商品實施報復性關稅，他回應說「無所謂(That's fine)」。在北京，外交部發言人林劍表示，現在需要的不是單方面加徵關稅，而是進行平等和相互尊重的對話。他提到，兩國元首上月17日通話時，中方已闡明原則立場，雙方也已就開展互利合作達成了原則共識。