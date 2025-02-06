美取消小額包裹免稅 阻中國電商平貨湧入 一度宣布停收內地及香港包裹

中美貿易戰2.0爆發波及香港，並引發寄包裹往美國的混亂事件。美國郵政(U.S. Postal Service,USPS)周二宣布，即日起暫停接受中國內地和香港的包裹，信件不受影響，但香港時間昨晚又改口稱恢復接收包裹和郵件。引發混亂源頭相信是美國總統特朗普簽署行政命令取消800美元(約6,240港元)或以下「小額包裹」(de minimis)免關稅政策。外界認為有關措施是針對Temu和Shein等中國電商平台，阻止大量廉價商品湧入美國。美國亦宣布，周二起對中國貨品加徵10%關稅政策也適用於香港。特區政府較早時稱，對美方向香港產品加徵一成關稅，以及暫停香港郵政向美國付運內載貨品的郵件表示強烈不滿。

美國郵政宣布恢復收包裹的公布稱，與邊境保衛局正就新的中國關稅制定有效收件機制，確保包裹郵寄服務所受影響減至最低。有分析指，美國郵政需時制定政策執行新關稅措施，去年每天有400萬個小額包裹，要檢查全部包裹是艱巨工作。

美方向中國加徵關稅，聲稱因中方打擊毒品芬太尼流入美國不力。路透社稱，之前曾報道有中國供應商將芬太尼原料偽裝成小配件和平價貨品，透過小額包裹寄到美國。

路透社指，總部設在新加坡的中國跨境速食時裝(Fast Fashion)零售商Shein和電商購物平台拼多多海外版Temu，藉著小額包裹免關稅近年在美國生意急速增長。根據美國國會2023年6月一份報告，兩間公司每天佔了美國全部小額包裹超過30%，而近一半寄往美國的小額包裹來自中國。有物流業界人士指，這些商店並不熟悉報關文件手續，對他們來說新措施是一種挑戰。

