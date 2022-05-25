美司法部起訴1名ISIS相關人士　涉密謀暗殺小布殊

美國司法部周一(24日)表示，拘捕一名居住在俄亥俄州哥倫布市的伊拉克人，他涉嫌企圖協助另外4名伊拉克籍ISIS成員從美國南部邊境偷渡入境，目的是為了密謀暗殺前總統小布殊(George Bush) ，以報復過去美國派兵伊拉克造成的傷亡。

綜合美國《霍士新聞》(Fox News)、《有線新聞網絡》(CNN)及哥倫比亞廣播公司(CBS)等報道，被捕的52歲男子Shihab Ahmed Shihab被指控協助及教唆謀殺未遂，並涉嫌企圖非法將外國國民帶入美國。根據司法部說法，Shihab Ahmed Shihab計劃將4名伊拉克人偷渡至美國，不過相關文件顯示「沒有任何跡象表明前總統小布殊曾經處於危險之中」。

曾到小布殊住所附近拍攝

這項調查在3月23日提交的文件中披露，Shihab Ahmed Shihab於2020年9月進入美國，聯邦調查局(FBI)通過線人揭發有關陰謀，其中1名線人在去年年底和整個春季期間多次與Shihab Ahmed Shihab會晤、並暗中錄下2人對話。據悉，去年11月Shihab Ahmed Shihab曾告訴聯邦調查局的線人「他們希望殺死前總統小布殊，因為他應對殺害許多伊拉克人並分裂整個國家負責」。

文件指出，Shihab Ahmed Shihab和線人2月還開車前往小布殊在達拉斯的住所附近，並拍攝該社區的出入口和周邊地區，此外，Shihab Ahmed Shihab和線人還前往小布殊總統中心(George W. Bush Institute)對該處的圖書館和辦公區進行錄影。