美名媛Khloé Kardashian罹患皮膚癌開刀挖除　大方分享術後臉上凹洞照

美國最具話題的名人卡戴珊家族，去年成員科勒卡戴珊 (Khloé Kardashian) 驚傳罹患黑色素瘤，所幸已開刀成功將病灶移除，她近日也在IG上大方分享術後疤痕。39歲的科勒卡戴珊 (Khloé Kardashian) 事業有成，服裝品牌「 Good American」經營有聲有色，還育有兩個孩子。去年她驚傳罹患了皮膚癌，臉頰上有一塊黑色素瘤，果斷的她立刻決定動手術，將病灶移除，以維特健康。日前她在IG上分享她罹癌的經歷，並大方秀出她臉頰上術後的凹陷，「可能有些人不知道，我去年罹患了皮膚癌，醫師必須從我的臉頰上切除腫瘤，我留下了一個凹痕，」她補充道。

Khloé：我寧願有凹痕也不願患上黑色素瘤

「我絕對不是在抱怨，因為我寧願有一個凹痕，也不願患上黑色素瘤。」科勒分享了她臉頰的前後照片，包括手術後縫線的特寫。科勒透露她現在正在接受美容注射填充凹痕。「順便說一句，我等了九個多月才把這個填滿，」她寫道。「耐心就是一切，當然我們必須確保這一切都是安全的。」黑色素瘤也稱做惡性黑色素瘤，是一種從黑色素細胞發展而來的癌症，為皮膚癌的一種，雖然好發於皮膚，但有時也會出現在口腔。治療方法通常是手術切除，若沒有轉移的話大部分的病患瘉後良好，局部病變五年存活率為98%。根據2012年的報告，全球約有23萬人罹患黑色素瘤，並造成5萬5千人死亡。澳洲和紐西蘭的黑色素瘤發生率為全球最高，其次為歐洲及北美洲。要預防黑色素瘤的最好方法，就是避免過度照射紫外線，到室外活動時一定要做好防曬準備。

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